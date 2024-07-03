MasterChef'te Bir Yarışmacıya Fena Kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in Şakasına Kurban Gitti
MasterChef'te Bir Yarışmacıya Fena Kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in Şakasına Kurban Gitti
MasterChef'te daha önce hiç karnıyarık yapmadığını itiraf eden yarışmacıya fena kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in şakasına kurban gitti. Stüdyoda eğlenceli anlar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef yeni sezonda elemeler son buldu, düellolar başladı. Yarışmacılar son sürat kadro için çalışmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz bölümlerde düellonun konsepti karnıyarıktı. Somer ve Dnailo Şef yarışmacılara "Hiç karnıyarık yapmayan var mı?" dedi.
Mehmet Şef "Bu soru sorulur mu?" diye kızdı ama yarışmacılar arasından Kağan çıktı. Kağan'ın cevabı Mehmet Şef'i ayağa kaldırdı.
Önce o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın