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MasterChef'te Bir Yarışmacıya Fena Kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in Şakasına Kurban Gitti

MasterChef'te Bir Yarışmacıya Fena Kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in Şakasına Kurban Gitti

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 11:27

MasterChef'te daha önce hiç karnıyarık yapmadığını itiraf eden yarışmacıya fena kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in şakasına kurban gitti. Stüdyoda eğlenceli anlar ortaya çıktı.

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MasterChef yeni sezonda elemeler son buldu, düellolar başladı. Yarışmacılar son sürat kadro için çalışmaya devam ediyor.

MasterChef yeni sezonda elemeler son buldu, düellolar başladı. Yarışmacılar son sürat kadro için çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz bölümlerde düellonun konsepti karnıyarıktı. Somer ve Dnailo Şef yarışmacılara "Hiç karnıyarık yapmayan var mı?" dedi.

Geçtiğimiz bölümlerde düellonun konsepti karnıyarıktı. Somer ve Dnailo Şef yarışmacılara "Hiç karnıyarık yapmayan var mı?" dedi.

Mehmet Şef "Bu soru sorulur mu?" diye kızdı ama yarışmacılar arasından Kağan çıktı. Kağan'ın cevabı Mehmet Şef'i ayağa kaldırdı.

Mehmet Şef "Bu soru sorulur mu?" diye kızdı ama yarışmacılar arasından Kağan çıktı. Kağan'ın cevabı Mehmet Şef'i ayağa kaldırdı.

Önce o anlar...

Sonrasında ise Somer Şef güvenlik çağırıp yarışmacıyı Mehmet Şef'ten korumasını istedi. Güvenlik ile Mehmet Şef'in diyaloğu güldürdü.

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