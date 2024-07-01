Müge Anlı'nın Programında Cinayet İtirafında Bulunarak Hepimizi Dehşete Düşüren Konuklar...
Müge Anlı'nın Programında Cinayet İtirafında Bulunarak Hepimizi Dehşete Düşüren Konuklar...
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7jkei...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sezona ara verdi. Bu sezon da Müge Anlı birçok cinayeti ve kaybı işledi. Programda cinayeti itiraf eden zanlılara tanık olduk. İşte o anlar...
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1. Mustafa Hakkulu
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Bengül Güvenç'in, eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internet üzerinden tanıştığı kişilerle ilişki yaşadığı, parası bittiğinde ise Hakkulu ile barıştığı öne sürüldü.
Hakkulu'nun, ihanet ve para sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğu düşünülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde, 13 Aralık günü terk edilmiş bir araç bulundu ve bu aracın sahibi olan ve 11 gündür haber alınamayan Hakkulu, bir dere kenarında ölü olarak bulundu.
Hakkulu'nun başından tabancayla vurulduğu belirlendi ve cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Hakkulu'nun ölümü üzerine jandarma soruşturma başlattı.
Hakkulu'nun acı haberini alan babası Mehmet Hakkulu, büyük bir üzüntü yaşadı ve "Oğlumu paramparça etmişler" dedi.
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Cinayetin ardından soruşturma devam ederken, İsa Dumlu adlı bir kişi, arkadaşı Hakkulu'yu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun kabul edilemez sözler söylediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etti.
O anlar...
2. Şaban Ataş
Bu durum üzerine aile, "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e başvurdu. Şaban Ataş'ın bulunması için halka yardım çağrısı yapıldı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, boşanmalarına rağmen hala aynı evi paylaştıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf etti.
Karabulut, "Kahvaltı sırasında Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben birlikte oturuyorduk. Aralarında bir kavga çıktı ve Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Sonra cesedi götürdü" dedi. Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de polise bildirdi. Bu bilgi üzerine Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.
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3. Emine Karabulut'un ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, Sarıyer mevkisine gitti ve üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesedi buldu. Cesedin, kayıp olan Şaban Ataş'a ait olduğu tespit edildi. Bu olay, Müge Anlı'nın programının sadece bir televizyon şovu olmadığını, aynı zamanda topluma hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi.
O anlar...
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