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Müge Anlı'nın Programında Cinayet İtirafında Bulunarak Hepimizi Dehşete Düşüren Konuklar...

Müge Anlı'nın Programında Cinayet İtirafında Bulunarak Hepimizi Dehşete Düşüren Konuklar...

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 17:44

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sezona ara verdi. Bu sezon da Müge Anlı birçok cinayeti ve kaybı işledi. Programda cinayeti itiraf eden zanlılara tanık olduk. İşte o anlar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7jkei...
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1. Mustafa Hakkulu

1. Mustafa Hakkulu

Üç çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması üzerine, endişeli ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, oğullarının akıbetini öğrenmek için 150 bin TL ödeme yapmayı teklif etti. Kaybolan genç adamın eski eşi Bengül Güvenç, olayın merkezinde yer alıyordu. Güvenç'in, eşinin kayboluşunun ardından borç defterini alıp borçları toplamaya çalıştığı iddia edildi.

Bengül Güvenç'in, eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internet üzerinden tanıştığı kişilerle ilişki yaşadığı, parası bittiğinde ise Hakkulu ile barıştığı öne sürüldü.

Bengül Güvenç'in, eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internet üzerinden tanıştığı kişilerle ilişki yaşadığı, parası bittiğinde ise Hakkulu ile barıştığı öne sürüldü.

Hakkulu'nun, ihanet ve para sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğu düşünülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde, 13 Aralık günü terk edilmiş bir araç bulundu ve bu aracın sahibi olan ve 11 gündür haber alınamayan Hakkulu, bir dere kenarında ölü olarak bulundu.

Hakkulu'nun, ihanet ve para sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğu düşünülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde, 13 Aralık günü terk edilmiş bir araç bulundu ve bu aracın sahibi olan ve 11 gündür haber alınamayan Hakkulu, bir dere kenarında ölü olarak bulundu.

Hakkulu'nun başından tabancayla vurulduğu belirlendi ve cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Hakkulu'nun ölümü üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Hakkulu'nun başından tabancayla vurulduğu belirlendi ve cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Hakkulu'nun ölümü üzerine jandarma soruşturma başlattı.

Hakkulu'nun acı haberini alan babası Mehmet Hakkulu, büyük bir üzüntü yaşadı ve "Oğlumu paramparça etmişler" dedi.

Hakkulu'nun acı haberini alan babası Mehmet Hakkulu, büyük bir üzüntü yaşadı ve "Oğlumu paramparça etmişler" dedi.
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Cinayetin ardından soruşturma devam ederken, İsa Dumlu adlı bir kişi, arkadaşı Hakkulu'yu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun kabul edilemez sözler söylediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etti.

Cinayetin ardından soruşturma devam ederken, İsa Dumlu adlı bir kişi, arkadaşı Hakkulu'yu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun kabul edilemez sözler söylediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etti.

O anlar...

2. Şaban Ataş

2. Şaban Ataş

Olay, 22 Mart'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşandı. Üç çocuk babası Şaban Ataş, bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, Ataş'ın hayatından endişe duyarak kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, ne yazık ki, güvenlik güçlerinin yoğun çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

Bu durum üzerine aile, "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e başvurdu. Şaban Ataş'ın bulunması için halka yardım çağrısı yapıldı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, boşanmalarına rağmen hala aynı evi paylaştıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf etti.

Bu durum üzerine aile, "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e başvurdu. Şaban Ataş'ın bulunması için halka yardım çağrısı yapıldı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, boşanmalarına rağmen hala aynı evi paylaştıklarını ve cinayeti işlediğini itiraf etti.

Karabulut, "Kahvaltı sırasında Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben birlikte oturuyorduk. Aralarında bir kavga çıktı ve Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Sonra cesedi götürdü" dedi. Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de polise bildirdi. Bu bilgi üzerine Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Karabulut, "Kahvaltı sırasında Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben birlikte oturuyorduk. Aralarında bir kavga çıktı ve Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Sonra cesedi götürdü" dedi. Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de polise bildirdi. Bu bilgi üzerine Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.
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3. Emine Karabulut'un ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, Sarıyer mevkisine gitti ve üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesedi buldu. Cesedin, kayıp olan Şaban Ataş'a ait olduğu tespit edildi. Bu olay, Müge Anlı'nın programının sadece bir televizyon şovu olmadığını, aynı zamanda topluma hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi.

3. Emine Karabulut'un ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, Sarıyer mevkisine gitti ve üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesedi buldu. Cesedin, kayıp olan Şaban Ataş'a ait olduğu tespit edildi. Bu olay, Müge Anlı'nın programının sadece bir televizyon şovu olmadığını, aynı zamanda topluma hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi.

O anlar...

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