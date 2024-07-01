MasterChef'te Mehmet Şef'i Sinirlendiren Yarışmacı Düelloda da Rakiplerine Meydan Okudu!
MasterChef'te Mehmet Şef'i Sinirlendiren Yarışmacı Düelloda da Rakiplerine Meydan Okudu!
MasterChef Türkiye'de düelloya kalan Deniz, daha önce Mehmet Şef'i sinirlendirdiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi de rakip yarışmacılara karşı iddialı sözleri ile konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye, yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son bölümde, Deniz Yılmaz adlı bir yarışmacının konuşmaları dikkat çekti. Deniz, özel bir yatta bir iş insanının aşçısı olduğunu belirtti. Deniz, deniz mahsüllü ve bal kabaklı risotto yaptı ve jürilerden olumlu geri dönüşler aldı.
Ancak, yarışmacının yemeğinin tekniği hakkında olumlu yorumlar yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine sinirlendi.
Şeflerden "evet", alarak düelloya kalan yarışmacının rakiplerine karşı sözleri de sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacı, "Kimseyle bağ kurmuyorum, nasılsa eleyeceğim" dedi. Bu sözleriyle MasterChef'in iddialı yarışmacılarından oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın