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MasterChef'te Mehmet Şef'i Sinirlendiren Yarışmacı Düelloda da Rakiplerine Meydan Okudu!

MasterChef'te Mehmet Şef'i Sinirlendiren Yarışmacı Düelloda da Rakiplerine Meydan Okudu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 10:55

MasterChef Türkiye'de düelloya kalan Deniz, daha önce Mehmet Şef'i sinirlendirdiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi de rakip yarışmacılara karşı iddialı sözleri ile konuşuluyor.

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MasterChef Türkiye, yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

MasterChef Türkiye, yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Son bölümde, Deniz Yılmaz adlı bir yarışmacının konuşmaları dikkat çekti. Deniz, özel bir yatta bir iş insanının aşçısı olduğunu belirtti. Deniz, deniz mahsüllü ve bal kabaklı risotto yaptı ve jürilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Son bölümde, Deniz Yılmaz adlı bir yarışmacının konuşmaları dikkat çekti. Deniz, özel bir yatta bir iş insanının aşçısı olduğunu belirtti. Deniz, deniz mahsüllü ve bal kabaklı risotto yaptı ve jürilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Ancak, yarışmacının yemeğinin tekniği hakkında olumlu yorumlar yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine sinirlendi.

Ancak, yarışmacının yemeğinin tekniği hakkında olumlu yorumlar yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine sinirlendi.

O anları hatırlayalım...

Şeflerden "evet", alarak düelloya kalan yarışmacının rakiplerine karşı sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Şeflerden "evet", alarak düelloya kalan yarışmacının rakiplerine karşı sözleri de sosyal medyada gündem oldu.
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Yarışmacı, "Kimseyle bağ kurmuyorum, nasılsa eleyeceğim" dedi. Bu sözleriyle MasterChef'in iddialı yarışmacılarından oldu.

Yarışmacı, "Kimseyle bağ kurmuyorum, nasılsa eleyeceğim" dedi. Bu sözleriyle MasterChef'in iddialı yarışmacılarından oldu.

İşte o anlar...

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