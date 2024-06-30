Esra Erol'da Avukat Hülya Hanım'ın Yayını Terk Ettiği Anlar Gündemde!
Esra Erol'da Avukat Hülya Hanım'ın Yayını Terk Ettiği Anlar Gündemde!
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Esra Erol'da programında son zamanlara İlayda ve Haydar'ın evliliği damga vurmuştu.
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Her fırsatta kavga eden çift, Esra Erol'a boşanmak için geldiler ancak ortak bir noktada buluşmakta zorlandılar.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına çıkan koca Haydar, yayında sarf ettiği sözler ile herkesi çıldırttı.
"Şiddet mağduru bir erkeğim" diyen Haydar, İlayda ile tartışmasını Erola'a ve stüdyonun konuğu olan Avukat Hülya Hanım'a da yansıttı.
Hülya Hanım'a söylediği bir söz yayını terk etmesine sebep oldu. O anlar TikTok'un gündemine yerleşti.
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