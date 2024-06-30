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Huysuz Virjin ile Okan Bayülgen'in Yıllar Önce Ekranlardaki Atışması Uzaklara Daldırdı!

Huysuz Virjin ile Okan Bayülgen'in Yıllar Önce Ekranlardaki Atışması Uzaklara Daldırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 13:32

Huysuz Virjin'in Okan Bayülgen'in programı Zaga'ya katıldığı bir bölüm sosyal medyada yeniden gündem oldu. O anlara kullanıcılardan sayısız yorum geldi.

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Türkiye’nin unutulmaz sanatçılarından olan Huysuz Virjin, yıllar önce Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programına katıldı.

Türkiye’nin unutulmaz sanatçılarından olan Huysuz Virjin, yıllar önce Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programına katıldı.

2001 yılına ait olduğu tahmin edilen görüntülerde, Seyfi Dursunoğlu'nun karakterden karaktere geçerek Bayülgen'i dumur ettiği anlar güldürdü.

2001 yılına ait olduğu tahmin edilen görüntülerde, Seyfi Dursunoğlu'nun karakterden karaktere geçerek Bayülgen'i dumur ettiği anlar güldürdü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen aynı sıcaklığı hissettiğimiz o görüntüler işte böyle yayınlandı👇🏻

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen aynı sıcaklığı hissettiğimiz o görüntüler işte böyle yayınlandı👇🏻

👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumlar...

Kullanıcılardan gelen yorumlar...
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