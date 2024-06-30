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"Gelin Evi" Programının Sunucusu Aslı Hünel'den Şok Karar!

"Gelin Evi" Programının Sunucusu Aslı Hünel'den Şok Karar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 10:55

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı 'Gelin Evi'ne 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, Magazin Burada'nın haberine göre ayrılık kararı aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8zN76Wtq...
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Gelinlerin yemek ve ev dizaynları ile yarıştığı "Gelin Evi" programında ayrılık rüzgarı esiyor.

Gelinlerin yemek ve ev dizaynları ile yarıştığı "Gelin Evi" programında ayrılık rüzgarı esiyor.

"Magazin Burada"nın haberine göre programa 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, ayrılık kararı aldı.

"Magazin Burada"nın haberine göre programa 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, ayrılık kararı aldı.

Eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söyleyen Hünel, yeni sezonda yer almayacağını belirtti.

Eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söyleyen Hünel, yeni sezonda yer almayacağını belirtti.

Gelin Evi’nden ayrılma kararı alan Hünel, yeni sezonu dinlenerek geçirecek. Peki ya yerine kim gelecek, dersiniz? Yorumlarda buluşalım...

Gelin Evi’nden ayrılma kararı alan Hünel, yeni sezonu dinlenerek geçirecek. Peki ya yerine kim gelecek, dersiniz? Yorumlarda buluşalım...

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