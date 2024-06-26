Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan Karakteri için Merve Boluğur'dan Önce Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız
Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan Karakteri için Merve Boluğur'dan Önce Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız
Kaynak: https://x.com/ferkaradere/status/1804...
Muhteşem Yüzyıl dizisinin iddialı karakterlerinden biri olan Nurbanu Sultan için, Merve Boluğur'dan önce başka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.
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Muhteşem Yüzyıl’ın yeni sezonuna damga vuran karakterlerden biri de Merve Boluğur’un canlandırdığı Nurbanu Sultan'ı başka bir oyuncudan izleyebilirdik!
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X'de kullanıcılar arasında gündem olayda iddiaya göre, Nurbanu Sultan rolü için önce başka bir oyuncuya teklif gitti. O kabul etmeyince Boluğur'a teklif edildi.
İddiaya göre, akıllardaki ilk isim Gökçe Bahadır olmuş. Hatta başarılı oyuncu deneme çekimleri bile yapmış.
Ama tam da o dönem Uğur Yücel'den gelen "Aramızda Kalsın" dizi teklifine "Hayır" diyememiş. Bahadır, hayranı olduğu Yücel'in dizisi için Muhteşem Yüzyıl'ı bıraktı.
Onun yerine ise Merve Boluğur geldi. İşte Nurbanu Sultan'ın hikayesi böyleymiş.
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