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Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan Karakteri için Merve Boluğur'dan Önce Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız

Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan Karakteri için Merve Boluğur'dan Önce Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 12:06

Muhteşem Yüzyıl dizisinin iddialı karakterlerinden biri olan Nurbanu Sultan için, Merve Boluğur'dan önce başka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://x.com/ferkaradere/status/1804...
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Muhteşem Yüzyıl’ın yeni sezonuna damga vuran karakterlerden biri de Merve Boluğur’un canlandırdığı Nurbanu Sultan'ı başka bir oyuncudan izleyebilirdik!

Muhteşem Yüzyıl’ın yeni sezonuna damga vuran karakterlerden biri de Merve Boluğur’un canlandırdığı Nurbanu Sultan'ı başka bir oyuncudan izleyebilirdik!

X'de kullanıcılar arasında gündem olayda iddiaya göre, Nurbanu Sultan rolü için önce başka bir oyuncuya teklif gitti. O kabul etmeyince Boluğur'a teklif edildi.

X'de kullanıcılar arasında gündem olayda iddiaya göre, Nurbanu Sultan rolü için önce başka bir oyuncuya teklif gitti. O kabul etmeyince Boluğur'a teklif edildi.

İddiaya göre, akıllardaki ilk isim Gökçe Bahadır olmuş. Hatta başarılı oyuncu deneme çekimleri bile yapmış.

İddiaya göre, akıllardaki ilk isim Gökçe Bahadır olmuş. Hatta başarılı oyuncu deneme çekimleri bile yapmış.

Ama tam da o dönem Uğur Yücel'den gelen "Aramızda Kalsın" dizi teklifine "Hayır" diyememiş. Bahadır, hayranı olduğu Yücel'in dizisi için Muhteşem Yüzyıl'ı bıraktı.

Ama tam da o dönem Uğur Yücel'den gelen "Aramızda Kalsın" dizi teklifine "Hayır" diyememiş. Bahadır, hayranı olduğu Yücel'in dizisi için Muhteşem Yüzyıl'ı bıraktı.

Onun yerine ise Merve Boluğur geldi. İşte Nurbanu Sultan'ın hikayesi böyleymiş.

Onun yerine ise Merve Boluğur geldi. İşte Nurbanu Sultan'ın hikayesi böyleymiş.
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