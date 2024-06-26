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Müge Anlı'da Astral Seyahat için Para Toplayan Sözde Hoca Sosyal Medyanın Gündeminde

Müge Anlı'da Astral Seyahat için Para Toplayan Sözde Hoca Sosyal Medyanın Gündeminde

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 10:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'nın kaybı herkesi üzdü. Ailesi onu ararken bir üfürükçüye gittiği ortaya çıktı. Bu sözde hocanın astral seyahat için kişilerden para topladığı söylendi.

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50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024'ten bu yana kayıp! Ailesi onu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024'ten bu yana kayıp! Ailesi onu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Yayına bağlananlar ve kayıp kadını son görenlerin ifadelerine göre Çetinkaya, en son bir üfürükçüye gitmiş.

Yayına bağlananlar ve kayıp kadını son görenlerin ifadelerine göre Çetinkaya, en son bir üfürükçüye gitmiş.

Anlatılanlara göre, bir kadın arkadaşı 53 gündür kayıp olan Çetinkaya'yı hocalarla tanıştırıp astral seyahat için para alıyormuş.

Anlatılanlara göre, bir kadın arkadaşı 53 gündür kayıp olan Çetinkaya'yı hocalarla tanıştırıp astral seyahat için para alıyormuş.

Anlı'nın tepkisi ve anlatılanlar sosyal medyada gündem oldu.

Anlı'nın tepkisi ve anlatılanlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar...

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