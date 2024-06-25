Müge Anlı Bugün Sabır Sınavı Verdi! Kayıp Ararken Stüdyoda Kavga Çıktı!
Müge Anlı Bugün Sabır Sınavı Verdi! Kayıp Ararken Stüdyoda Kavga Çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Sevil Çetinkaya'yı aramak için kardeşleri katıldı. Bugünkü yayında kayıp kadını son gören arkadaşı stüdyoya gelince ortalık karıştı.
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Uşak'ta ikamet eden ve üç çocuğu olan 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024'te annesini ziyaret ettikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.
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Ailesi onu aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı, yapılan araştırmalar sonucunda ipin ucunun onu son gören arkadaşı İsmail Gezer'e çıktığını buldu.
Anlı, kaybı araştırmak üzere Gezer'i stüdyoya çağırdı. Ancak Gezer, stüdyoya ayağını atar atmaz kavga başladı.
Sevgilisi olduğu iddia edilen kayıp kadının alesiyle karşı karşıya gelen İsmail Gezer hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sevil Çetinkaya'nın evinin satışı ve paraların transferi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Ancak programda belirtilen bilgilere göre, Gezer'in elde ettiği iddia edilen gelirlerin kaynağına dair çelişkili beyanlarda bulunması dikkat çekti.
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Çetinkaya'ya 2 milyon lira verdiği konuşulan Gezer'e, Anlı "Bu paranın kaynağı nedir? Aileniz bizden para alırdı, bizim öyle bir paramız yok diyor" deyince stüdyo gerildi.
Kumar oynayarak elde ettiği iddia edilen paraların gerçekliği araştırılırken gerilen Gezer, Anlı'ya "Araştırın bulun, 10 senedir görmediğim abimi bulup soru sormaya gitmişsin ya, bunu da bulun" dedi. Ayrıca bu sorulara yanıt vermek zorunda olmadığını da söyledi: "Siz kaybı araştırın, size ne benim kazancımdan?!" dedi
Anlı bir önceki konuğunun da gerginliğini kastederek "Bugün herkes mi tersinden kalktı? Ben de mi bir şey var?" diye serzenişte bulundu.
Programın sonunda ise kavga çıktı. Sevil Çetinkaya'nın ablası Yeliz Hanım, Gezer'e sert sorular yöneltti, güvenlik ekipleri ise tansiyonu düşürmek için tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Anlı, araya girerek herkesin sakinleşmesini istedi.
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