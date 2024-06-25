MasterChef'e Katılan Bir Yarışmacı Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby'e Çok Benzetildi
MasterChef'e Katılan Bir Yarışmacı Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby'e Çok Benzetildi
MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Talat Savaşkan, tarzı ile şeflerin dikkatini çekmişti. Sosyal medyada editler yapılan Savaşkan, Peaky Blinders dizisindeki Tommy Shelby'e çok benzetildi.
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MasterChef'e iki gün önve katılan bir yarışmacı sosyal medyada kullanıcıların gündemine yerleşti.
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Yemek yarışmasına, bir stil ikonu gibi çıkan Talat Savaşkan şeflerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yaptığı yemekle de önlüğü kaptı.
Yayının ekranlara gelmesinin ardından TikTok'ta paylaşılan edit ile yarışmacının ikonik giyimi ve yakışıklılığına atıf yapıldı.
Görenler videonun altında Peaky Blinders dizisindeki Tommy Shelby'e ne kadar çok benzediği yazıldı. Kullanıcılar Talat'ı diğer akıllara kazınan rol ve yabancı aktörlere benzetti.
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