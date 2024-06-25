3 Bin TL için 27 Yıllık Eşinden Ayrılıp DNA Testi İsteyen Adam Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
3 Bin TL için 27 Yıllık Eşinden Ayrılıp DNA Testi İsteyen Adam Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
Dün yayına katılan Ercan Hallaç, eski karısını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Bugün eski eşi ve kızıyla yüzleşen adam yayında söyledikleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşini aramak için katılan Ercan Hallaç'ın dün eski karısının ve çocuklarının iddialarına göre şiddet uyguladığı ve karısını aldattığı ortaya çıkmıştı.
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Bugün eski karısı Gül ve kızı stüdyoya geldi. Müge Anlı'nın karşısında yüzleşen çift, uzlaşmaya gelince Ercan Bey kabul etmedi.
İlk röportajda eski eşini sevdiğini söyleyen adamın, yayında DNA isteyip kadını tehdit etmesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
Kızı ise annesinin yaşadıklarından artık bıkmıştı. Can sağlığından endişe eden kadın için Müge Anlı, devreye girdi.
Ercan Bey'i dengesiz açıklamaları ve şüpheli davranışlarına rağmen ikna etmeye çalışan Müge Anlı da sinirlendi. Ercan Bey sonunda yayını terk etti.
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İşte o anlar:
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