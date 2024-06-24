Böylesini Hiç Duymadınız! MasterChef'de Muratcan Yaptığı Yemek ile Şefleri Etkiledi!
Böylesini Hiç Duymadınız! MasterChef'de Muratcan Yaptığı Yemek ile Şefleri Etkiledi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NytCW...
MasterChef heyecanı başladı. Yeni sezon için elemelere katılan yarışmacılardan Muratcan Sural, yaptığı yemek ile şefleri etkiledi. Yenilebilir yazıcıdan üç boyutlu kılçık çıkardığını söyledi. İşte yaşananlar...
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MasterChef Türkiye tüm heyecanı ile ekranlara gelmeye başladı. Her gün yeni bölümü ile heyecanın katlandığı yarışmada son bölüm dikkat çekti.
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Yemek üzerine çalışan 27 yaşındaki Muratcan yarışmaya damgasını vurdu. İzleyenler Muratcan'ın yemeğini duyunca şaşırdı. Yarışmacı şeflerden de beğeniyi kaptı.
"İstila" adını verdiği kendi yarattığı bir yemeği pişiren Muratcan, şeflere aslan balığı sundu. Yemekte ise ilginç bir dokunuş da yaptı.
Yenilebilir yazıcıdan üç boyutlu kılçık çıkardığını söyleyen yarışmacının, yemek ile ilgili hikayesi ilgiyle izlendi.
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