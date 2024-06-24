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Acımız İlk Günkü Gibi Taze! Bihter Ziyagil Ölüm Yıl Dönümünde Hasretle Anıldı!

Acımız İlk Günkü Gibi Taze! Bihter Ziyagil Ölüm Yıl Dönümünde Hasretle Anıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 10:48

Aşkı Memnu izlediğimiz o ilk günler daha dün gibi! Bihter'in ölümünün üzerinden ise tam 14 yıl geçti. 14 yıl önce bugün final sahnesi ile kalbimizden vurulduğumuz Bihter Ziyagil, aramızdan ayrılmıştı. Sosyal medyada sevenleri onu unutmadı.

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Tam 14 yıl önce bugün uzun soluklu bir aşk hikayesinin kalbimizde derin yaralar açtığı o gündü!

Tam 14 yıl önce bugün uzun soluklu bir aşk hikayesinin kalbimizde derin yaralar açtığı o gündü!

24 Haziran Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birinin, Bihter Ziyagil'in hayata veda ettiği tarih olarak kayda geçti.

24 Haziran Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birinin, Bihter Ziyagil'in hayata veda ettiği tarih olarak kayda geçti.

Ekran başında "Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme" diyerek seçtiği yoldan döndürmeye çalıştığımız efsane karakter Bihter, sevdiği adamın korkaklığına ve yaşadığı acılara dayanamayıp oyunu bıraktı.

Ekran başında "Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme" diyerek seçtiği yoldan döndürmeye çalıştığımız efsane karakter Bihter, sevdiği adamın korkaklığına ve yaşadığı acılara dayanamayıp oyunu bıraktı.

Sosyal medyada Bihter ölüm yıl dönümünde hasretle anıldı. İzleyenler onu bu yıl da unutmadı.

Sosyal medyada Bihter ölüm yıl dönümünde hasretle anıldı. İzleyenler onu bu yıl da unutmadı.

Ardında onlarca insan bıraktın Bihter, huzurla uyu!

Ardında onlarca insan bıraktın Bihter, huzurla uyu!
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