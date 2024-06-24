Acımız İlk Günkü Gibi Taze! Bihter Ziyagil Ölüm Yıl Dönümünde Hasretle Anıldı!

Aşkı Memnu izlediğimiz o ilk günler daha dün gibi! Bihter'in ölümünün üzerinden ise tam 14 yıl geçti. 14 yıl önce bugün final sahnesi ile kalbimizden vurulduğumuz Bihter Ziyagil, aramızdan ayrılmıştı. Sosyal medyada sevenleri onu unutmadı.