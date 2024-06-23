Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Sette Özcan Deniz'le Girdiği İddiayı Bakın Nasıl Yenmiş!
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Sette Özcan Deniz'le Girdiği İddiayı Bakın Nasıl Yenmiş!
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı, Kızıl Goncalar setinde Özcan Deniz ile girdikleri iddiayı ve sonrasında olanları anlattı.
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Mert Yazcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ı pek bir özledik. İmdadımıza Erkan Avcı yetişti!
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Dizide Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Avcı, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programda samimi itirafları ile gündem olduç
Avcı, "Bu dizi reytinglerde 10'u görür" dediğinde hiç kimsenin kendisine inanmadığını açıkladı.
Ancak son zamanlara damgasını vuran dizi, izleyicinin oldukça ilgisini çekti. Avcı, dizide Levent'i oynayan Özcan Deniz ile reyting iddiasına girdiklerini açıkladı.
Kimse ona inanmazken 10, diyen Avcı 9,99-9,98 derken sonunda uzun zamandır televizyonda ilk kez görülen 10 reytingi bulunca haklı çıktığı hikayeyi böyle anlattı👇🏻
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