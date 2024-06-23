Özcan Deniz Tolga Sarıtaş'ın Söz Dizisindeki Performansı Hakkında Konuştu!
Özcan Deniz Tolga Sarıtaş'ın Söz Dizisindeki Performansı Hakkında Konuştu!
Özcan Deniz, Tolga Sarıtaş'ın Söz dizisindeki performansını öve öve bitiremedi. İşte ünlü oyuncudan Sarıtaş yorumu...
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Kızıl Goncalar'da Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, dizi sezon arası verince ekranlardan uzaklaştı.
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Son olarak kendisini sahnede sevilen şarkılarını söylerken gördüğümüz, Deniz genç oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında konuştu.
Deniz, Sarıtaş'ın Söz dizisindeki performansını överek, "Aman Allah'ım. İnanılmaz işine aşık biri'' dedi.
''Söz diye bir dizi vardı. Oradaki performansı, can çıkartan bir performans. Haftada 7 gün geceli gündüzlü çalışıp öyle aksiyon sahnelerini çekmek falan... Aman Allah'ım. İnanılmaz işine aşık biri.''
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