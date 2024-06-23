Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis'in Dizi Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu
Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis'in Dizi Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu
Unutulmaz dizi Cennet Mahallesi'nde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis'in dizi hakkındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bakın neler söylemişti...
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Şeyla Halis, 2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve o dönemi şekillendiren popüler dizi "Cennet Mahallesi"nde canlandırdığı Menekşe karakteri ile izleyicilerin kalbine kazındı.
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"Cennet Mahallesi" dizisi, yayınlandığı dönemde büyük bir popülerlik kazanmış ve Şeyla Halis'in canlandırdığı Menekşe karakteri, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.
Halis, yakın zamanda Haberler.com'a verdiği bir röportajda, dizinin yayınlandığı dönemde sosyal medyanın var olmadığını, eğer olsaydı, oyuncuların büyük bir takipçi kitlesi olacağını ifade etti.
Halis'in "Cennet Mahallesi döneminde sosyal medya olsaydı 10 milyon takipçimiz olurdu" şeklindeki ifadesi, TikTok'ta yeniden gündeme geldi ve kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.
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Öyle olsaydı ikinci sezon başka dizilere giderdiniz be ablam