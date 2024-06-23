Eylül Ayından İtibaren Televizyon Ekranlarına Gelecek Yeni Diziler Belli Oldu!
Eylül Ayından İtibaren Televizyon Ekranlarına Gelecek Yeni Diziler Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Sevilen dizilerin sezon finali ile ekranlara ara vermesinin ardından yeni sezonda bizleri hangi hikayeler bekliyor, merak konusuydu. Birsen Altuntaş, eylülden itibaren yayına girecek yeni dizileri açıkladı!
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Yeni sezonda ekranlara reyting savaşları çıkaracak yepyeni diziler geliyor. Geçen sezondan ise 17 dizi ekranlardaki yerini aldı.
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Eski sezondan TRT 1’de “Gönül Dağı”, “Kara Ağaç Destanı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmet Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” devam edecek.
Kanal D’de “Arka Sokaklar”, “Taş Kağıt Makas” ve “İnci Taneleri”; atv’de “Kuruluş Osman”; Star TV’de “Yalı Çapkını” olacak.
Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, “Bahar, “Sandık Kokusu”; NOW’da “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda”, “Yabani”, “Kirli Sepeti” merakla beklenenler ve ekranlara gelecekler arasında.
Yeni dönemde reyting savaşına tv8'de girebilir ancak henüz kesin değil. İşte yapım şirketlerinin 2024- 2025 sezonu için hazırladığı diziler...
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1. Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nun yapımcısı 03 Medya'dan üç yeni proje sunacak. İşte detaylar...
2. Ay Yapım
3. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film'den de yeni projeler var.
4. MedYapım (Kirli Sepeti)
5. NGM
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6. Tims&B (Teşkilat)
7. Bahar ve Taş Kağıt Makas'ın yapımcısı MF Yapım
8. Bozdağ Film (Kuruluş Osman)
9. NTC Medya (Yabani)
10. Pastel Film
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11. TMC Film
12. İnci Taneleri'nin yapımcısı BKM, Annem Ankara için hazırlıklarını devam ettiriyor. Kanal D'de olması planan dizinin, başrolü için Bergüzar Korel’le görüşülüyor.
13. Limon Yapım
14. Karga Seven
15. Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM, Kral Kaybederse adlı dizi için Star TV ile görüşüyor. Yönetmen Taylan Birader ve başrol için Halit Ergenç’le konuşuluyor. Bir yetim hikâyesini anlatan yeni bir dizi çalışılıyor.
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16. Sinegraf Yapım Kör Noktası (atv): Yönetmen: Yusuf Ömer Sınav…
17. Yalan'ın yapımcısı Süreç Film, Bereketli Topraklar Üzerinde için çalışıyor. Ayrıca Atv’ye Kore uyarlaması hazırlıyor.
18. No Dokuz Yapım'dan, Beybaba adlı dizi NOW için gelebilir. Senaryosu çalışılıyor.
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