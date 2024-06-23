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Eylül Ayından İtibaren Televizyon Ekranlarına Gelecek Yeni Diziler Belli Oldu!

Eylül Ayından İtibaren Televizyon Ekranlarına Gelecek Yeni Diziler Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 11:26

Sevilen dizilerin sezon finali ile ekranlara ara vermesinin ardından yeni sezonda bizleri hangi hikayeler bekliyor, merak konusuydu. Birsen Altuntaş, eylülden itibaren yayına girecek yeni dizileri açıkladı!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Yeni sezonda ekranlara reyting savaşları çıkaracak yepyeni diziler geliyor. Geçen sezondan ise 17 dizi ekranlardaki yerini aldı.

Yeni sezonda ekranlara reyting savaşları çıkaracak yepyeni diziler geliyor. Geçen sezondan ise 17 dizi ekranlardaki yerini aldı.

Eski sezondan TRT 1’de “Gönül Dağı”, “Kara Ağaç Destanı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmet Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” devam edecek.

Eski sezondan TRT 1’de “Gönül Dağı”, “Kara Ağaç Destanı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmet Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” devam edecek.

Kanal D’de “Arka Sokaklar”, “Taş Kağıt Makas” ve “İnci Taneleri”; atv’de “Kuruluş Osman”; Star TV’de “Yalı Çapkını” olacak.

Kanal D’de “Arka Sokaklar”, “Taş Kağıt Makas” ve “İnci Taneleri”; atv’de “Kuruluş Osman”; Star TV’de “Yalı Çapkını” olacak.

Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, “Bahar, “Sandık Kokusu”; NOW’da “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda”, “Yabani”, “Kirli Sepeti” merakla beklenenler ve ekranlara gelecekler arasında.

Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, “Bahar, “Sandık Kokusu”; NOW’da “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda”, “Yabani”, “Kirli Sepeti” merakla beklenenler ve ekranlara gelecekler arasında.

Yeni dönemde reyting savaşına tv8'de girebilir ancak henüz kesin değil. İşte yapım şirketlerinin 2024- 2025 sezonu için hazırladığı diziler...

Yeni dönemde reyting savaşına tv8'de girebilir ancak henüz kesin değil. İşte yapım şirketlerinin 2024- 2025 sezonu için hazırladığı diziler...
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1. Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nun yapımcısı 03 Medya'dan üç yeni proje sunacak. İşte detaylar...

1. Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu'nun yapımcısı 03 Medya'dan üç yeni proje sunacak. İşte detaylar...

  • Kalpazan (Show TV)..Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin… Başrol: Salih Bademci’yle görüşülüyor

  • Patron (NOW)… Senarist: Aslı Zengin.. Başrol: Barış Arduç

  • Atv’ye bir proje daha hazırlanıyor.

2. Ay Yapım

2. Ay Yapım

  • Deha (Show TV)… Yönetmen: Umut Aral… Başrol: Aras Bulut İynemli, Devrim Özkan

  • Hayat Hırsızı… Yönetmen: Hilal Saral, başrol Cemre Baysel…. (NOW)

  • İşgal Günlerinde Aşk… Yazar: Yılmaz Şahin… Başrol: Neslihan Atagül (NOW)

  • Aşk… Senaryosu çalışılıyor.

3. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film'den de yeni projeler var.

3. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film'den de yeni projeler var.

  • Şapkacı Kadınlar (NOW) Yönetmen: Hülya Gezer

  • “Sakıncalı” adlı dizinin senaryosu yazılıyor.

4. MedYapım (Kirli Sepeti)

4. MedYapım (Kirli Sepeti)

  • Şakir Paşa Ailesi’nin hikayesi “Harika Çılgınlar”.. (NOW) Yönetmen: Bahadır Karataş, Başrol: Cem Yiğit Üzümoğlu

  • Güzel Aşklar Diyarı… (Kanal D) Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül Başrol: Nilsu Berfin Aktaş, Caner Topçu

  • Yeraltı (Kanalı belli değil) Senarist: Bahadır Özdener

5. NGM

5. NGM

  • Şehrazad (atv)… Yönetmen: Emre Kabakuşak Başrol: Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun

  • Kasım ayına bir dizi daha hazırlıyor.

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6. Tims&B (Teşkilat)

6. Tims&B (Teşkilat)

  • Siyah Kalp (Show TV) Yönetmen: Uluç Bayraktar Başrol: Ece Uslu, Burak Sergen

  • Kara Dut (atv) Yönetmen: Murat Saraçoğlu… Başrol: İrem Helvacıoğlu

  • Toprağın Kalbi… (Kanalı belli değil)… Senarist: Ayfer Tunç

7. Bahar ve Taş Kağıt Makas'ın yapımcısı MF Yapım

7. Bahar ve Taş Kağıt Makas'ın yapımcısı MF Yapım
  • Aşk Bir An”… Senarist: Pınar Bulut

8. Bozdağ Film (Kuruluş Osman)

8. Bozdağ Film (Kuruluş Osman)
  • Bir istihbarat dizisi senaryosu yazılıyor. atv ile görüşülüyor.

9. NTC Medya (Yabani)

9. NTC Medya (Yabani)

  • Kötü Kan… (NOW) Yönetmen: M. Çağatay Tosun. Başrol: Ertan Saban, Damla Sönmez

  • Can Dostum… Senaryosu çalışılıyor.

  • Kırmızı Taksi… Senaryosu çalışılıyor.

10. Pastel Film

10. Pastel Film
  • 2 kadın draması hazırlanıyor… Biri “O Hayat Benim” tadında… Senarist… Ayça Mutlugil…
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11. TMC Film

11. TMC Film
  • Bir Aşk Masalı (İsim değişecek)… (NOW) Yönetmen: Recai Karagöz… Başrol: Murat Yıldırım, Ebru Şahin

12. İnci Taneleri'nin yapımcısı BKM, Annem Ankara için hazırlıklarını devam ettiriyor. Kanal D'de olması planan dizinin, başrolü için Bergüzar Korel’le görüşülüyor.

12. İnci Taneleri'nin yapımcısı BKM, Annem Ankara için hazırlıklarını devam ettiriyor. Kanal D'de olması planan dizinin, başrolü için Bergüzar Korel’le görüşülüyor.

13. Limon Yapım

13. Limon Yapım

  • Holding (atv)… Yönetmen: Yüksel Aksu, Deniz Yılmaz Başrol: Henüz belli değil

  • Hanedan (Show TV)… Senaryo: Selin Yaltaal, Burcu Tatlıses…

14. Karga Seven

14. Karga Seven

  • “Love (ft. Marriage and Divorce) uyarlaması (NOW) – kadrosu henüz netleşmedi.

  • Alıkara beklemede…

15. Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM, Kral Kaybederse adlı dizi için Star TV ile görüşüyor. Yönetmen Taylan Birader ve başrol için Halit Ergenç’le konuşuluyor. Bir yetim hikâyesini anlatan yeni bir dizi çalışılıyor.

15. Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM, Kral Kaybederse adlı dizi için Star TV ile görüşüyor. Yönetmen Taylan Birader ve başrol için Halit Ergenç’le konuşuluyor. Bir yetim hikâyesini anlatan yeni bir dizi çalışılıyor.
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16. Sinegraf Yapım Kör Noktası (atv): Yönetmen: Yusuf Ömer Sınav…

16. Sinegraf Yapım Kör Noktası (atv): Yönetmen: Yusuf Ömer Sınav…

17. Yalan'ın yapımcısı Süreç Film, Bereketli Topraklar Üzerinde için çalışıyor. Ayrıca Atv’ye Kore uyarlaması hazırlıyor.

17. Yalan'ın yapımcısı Süreç Film, Bereketli Topraklar Üzerinde için çalışıyor. Ayrıca Atv’ye Kore uyarlaması hazırlıyor.

18. No Dokuz Yapım'dan, Beybaba adlı dizi NOW için gelebilir. Senaryosu çalışılıyor.

18. No Dokuz Yapım'dan, Beybaba adlı dizi NOW için gelebilir. Senaryosu çalışılıyor.

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