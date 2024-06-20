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MasterChef Bir Geldi Pir Geldi: Yarışmacının Yaptığı Yemek Mehmet Şef'i Sinirlendirdi

MasterChef Bir Geldi Pir Geldi: Yarışmacının Yaptığı Yemek Mehmet Şef'i Sinirlendirdi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 18:17

MasterChef Türkiye'de elemelere katılan bir yarışmacının yaptığı yemeği basit bulan Mehmet Şef epey gerildi.

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MasterChef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı. Yarışmacıların hikayeleri ve yaptığı yemekler gündemin konuşulanları arasında yerini aldı.

MasterChef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı. Yarışmacıların hikayeleri ve yaptığı yemekler gündemin konuşulanları arasında yerini aldı.

Yarışmaya kabul almak için elemelere katılan bir yarışmacı dışarda da bu alanda çalıştığını ve jürilik yaptığını söyledi ancak yemeği beğendiremedi.

Yarışmaya kabul almak için elemelere katılan bir yarışmacı dışarda da bu alanda çalıştığını ve jürilik yaptığını söyledi ancak yemeği beğendiremedi.

Mehmet Şef yarışmacının yaptığı yemeği görünce bir tık gerildi. Sonrasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Mehmet Şef yarışmacının yaptığı yemeği görünce bir tık gerildi. Sonrasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

İşte o gerilimli anlar...

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Rick

Komşularım hep tarifini istiyo diye Masterchefe mi gelinir abla

gmzebrkts

yine basladi sinirlenmeye😂😂😂😂

ekrem yerke

Ahçısınız sonuçta, medyatik olmuş kendini beğenmiş, çok bilmişler. Beğenmediysen yemezsin, not vermezsin. Ne bu tepeden bakmalar, yarışmacıları aşağılamalar.... Devamını Gör