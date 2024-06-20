MasterChef Bir Geldi Pir Geldi: Yarışmacının Yaptığı Yemek Mehmet Şef'i Sinirlendirdi
MasterChef Bir Geldi Pir Geldi: Yarışmacının Yaptığı Yemek Mehmet Şef'i Sinirlendirdi
MasterChef Türkiye'de elemelere katılan bir yarışmacının yaptığı yemeği basit bulan Mehmet Şef epey gerildi.
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MasterChef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı. Yarışmacıların hikayeleri ve yaptığı yemekler gündemin konuşulanları arasında yerini aldı.
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Yarışmaya kabul almak için elemelere katılan bir yarışmacı dışarda da bu alanda çalıştığını ve jürilik yaptığını söyledi ancak yemeği beğendiremedi.
Mehmet Şef yarışmacının yaptığı yemeği görünce bir tık gerildi. Sonrasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.
İşte o gerilimli anlar...
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Komşularım hep tarifini istiyo diye Masterchefe mi gelinir abla
yine basladi sinirlenmeye😂😂😂😂
Ahçısınız sonuçta, medyatik olmuş kendini beğenmiş, çok bilmişler. Beğenmediysen yemezsin, not vermezsin. Ne bu tepeden bakmalar, yarışmacıları aşağılamalar.... Devamını Gör