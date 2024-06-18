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MasterChef'te Şarkı Söyleyerek Mehmet Şef'i Güldürmeye Ant İçen Kadın Yarışmacı Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu!

MasterChef'te Şarkı Söyleyerek Mehmet Şef'i Güldürmeye Ant İçen Kadın Yarışmacı Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 01:49

MasterChef Türkiye'de yeni sezon yarışmacılarını seçmek üzere elemeler sürüyor. Mehmet Şef'e hayranlık besleyen kadın yarışmacının ona yazdığı şarkıyı söylemesi herkesi güldürdü.

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Özlediğimiz MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Şefler yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere yarışmacı seçmeye devam ediyor.

Özlediğimiz MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Şefler yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere yarışmacı seçmeye devam ediyor.

Birbirinden yetenekli yarışmacı adaylarının hünerlerini sergilediği yarışmada iddialara rağmen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu sezon da jüri koltuğunda oturuyor.

Birbirinden yetenekli yarışmacı adaylarının hünerlerini sergilediği yarışmada iddialara rağmen Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu sezon da jüri koltuğunda oturuyor.

Yarışmada sert tavırlarıyla tanınan Mehmet Şef için bir yarışmacının şarkı yazıp söyleyerek yüzünü güldürmeye çalışması son bölüme damga vurdu.

Yarışmada sert tavırlarıyla tanınan Mehmet Şef için bir yarışmacının şarkı yazıp söyleyerek yüzünü güldürmeye çalışması son bölüme damga vurdu.

Mehmet Şef'e yazdığı şarkıyı söyleyerek güldürmeyi başaran Ayşe Çiçek, O Ses Türkiye ortamı yarattı.

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