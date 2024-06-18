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Survivor All Star Yarışmacılarının Yarışma Sürerken Telefonla Çekilmiş Fotoğrafları Ortalığı Fena Karıştırdı!

Survivor All Star Yarışmacılarının Yarışma Sürerken Telefonla Çekilmiş Fotoğrafları Ortalığı Fena Karıştırdı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 01:14 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 02:10

Yarışma bitmesine rağmen kaosu süren Survivor'da daha önce ortaya atılan 'otelde kalıyorlar' iddiasına ek olarak bu kez de telefon kullandıkları iddiası ortalığı karıştırdı.

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Ogeday'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Survivor All Star'da sezon bitse de kaos bir türlü bitmek bilmedi.

Ogeday'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Survivor All Star'da sezon bitse de kaos bir türlü bitmek bilmedi.

Özellikle Nagihan ve Yunus Emre arasında süren tartışmanın alevi bir türlü dinmek bilmiyor.

Özellikle Nagihan ve Yunus Emre arasında süren tartışmanın alevi bir türlü dinmek bilmiyor.

Detaylar:

Ancak bu kez ortalığı karıştıran bir tartışma değil, yarışmacıların telefon kullandıklarına dair bir iddia oldu.

Ancak bu kez ortalığı karıştıran bir tartışma değil, yarışmacıların telefon kullandıklarına dair bir iddia oldu.

Biliyorsunuz daha önce yarışmacıların bir otelde kaldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışma bittikten sonra ortaya çıkan bu ve benzeri fotoğraflar da bu iddiayı güçlendirdi.

Biliyorsunuz daha önce yarışmacıların bir otelde kaldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışma bittikten sonra ortaya çıkan bu ve benzeri fotoğraflar da bu iddiayı güçlendirdi.

Bu defa da yarışmacıların telefon kullandıklarına dair iddia ortalığı karıştırdı. Hepsinin gündemden haberinin olması, üstelik adada mum olması kafaları fena halde karıştırdı!

Bu defa da yarışmacıların telefon kullandıklarına dair iddia ortalığı karıştırdı. Hepsinin gündemden haberinin olması, üstelik adada mum olması kafaları fena halde karıştırdı!
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Seda'nın adada çekilmiş bu fotoğraflarla yaptığı paylaşımlar adeta şok etkisi yarattı.

Seda'nın adada çekilmiş bu fotoğraflarla yaptığı paylaşımlar adeta şok etkisi yarattı.

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