Survivor All Star Yarışmacılarının Yarışma Sürerken Telefonla Çekilmiş Fotoğrafları Ortalığı Fena Karıştırdı!
Survivor All Star Yarışmacılarının Yarışma Sürerken Telefonla Çekilmiş Fotoğrafları Ortalığı Fena Karıştırdı!
Yarışma bitmesine rağmen kaosu süren Survivor'da daha önce ortaya atılan 'otelde kalıyorlar' iddiasına ek olarak bu kez de telefon kullandıkları iddiası ortalığı karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ogeday'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Survivor All Star'da sezon bitse de kaos bir türlü bitmek bilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Nagihan ve Yunus Emre arasında süren tartışmanın alevi bir türlü dinmek bilmiyor.
Ancak bu kez ortalığı karıştıran bir tartışma değil, yarışmacıların telefon kullandıklarına dair bir iddia oldu.
Biliyorsunuz daha önce yarışmacıların bir otelde kaldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışma bittikten sonra ortaya çıkan bu ve benzeri fotoğraflar da bu iddiayı güçlendirdi.
Bu defa da yarışmacıların telefon kullandıklarına dair iddia ortalığı karıştırdı. Hepsinin gündemden haberinin olması, üstelik adada mum olması kafaları fena halde karıştırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda'nın adada çekilmiş bu fotoğraflarla yaptığı paylaşımlar adeta şok etkisi yarattı.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz bu fotoğraflarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bunlara inanıp izleyen var mı ya gerçekten 😂😂😂
Bir yarışmacı 2 ay önce çıkan bir şarkıyı mırıldanıyordu
Bundan 8-9 yıl önce çalıştığım bir ajansta bir bitkisel çay üreticisi müşterimiz Survivor'da yarışmacıların kendi çayından içip kısa bir reklam yapmaları içi... Devamını Gör