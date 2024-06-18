Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Başkasından Hamile Kaldığını İddia Eden Nagihan'ı Tehdit Etti!

Survivor All Star'da anlaşamadıkları her fırsatta ortaya çıkan Yunus Emre ve Nagihan'ın arasındaki tartışma yarışma sonrası iyice alevlendi. Birbirlerine karşılıklı ithamda bulunan Yunus Emre ve Nagihan tartışmasına Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de 'tehditle' dahil oldu.