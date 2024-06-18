Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Başkasından Hamile Kaldığını İddia Eden Nagihan'ı Tehdit Etti!
Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Başkasından Hamile Kaldığını İddia Eden Nagihan'ı Tehdit Etti!
Survivor All Star'da anlaşamadıkları her fırsatta ortaya çıkan Yunus Emre ve Nagihan'ın arasındaki tartışma yarışma sonrası iyice alevlendi. Birbirlerine karşılıklı ithamda bulunan Yunus Emre ve Nagihan tartışmasına Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de 'tehditle' dahil oldu.
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Survivor All Star'da sık sık tartışmalarının ardından Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte Nagihan aşağıdaki paylaşımı yapmıştı.
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Bu sözlerinin ardından da Yunus Emre tarafından darp edildiğini iddia eden Nagihan'ın iddiaları Yunus Emre tarafından yalanlandı.
Nagihan'ın, annesine küfrettiğini ve attığı yumruğun eline gelmesi sebebiyle bu iddialarda bulunduğunu dile getiren Yunus Emre; görüntülerin Acun Medya'da olduğunu belirtti.
Nagihan da ithamları sürerken laf arasında Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'e de büyük bir iddiada bulundu ve aldatma göndermesi yaptı.
Onun bu iddiasının ardından Beria Özden "bir köşe başı beni unutma" diyerek Nagihan Karadere'yi tehdit etti.
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