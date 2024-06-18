Senin Anonim! Leyla ile Mecnun Oyuncularından Yepyeni Bir Dizi Geliyor
Senin Anonim! Leyla ile Mecnun Oyuncularından Yepyeni Bir Dizi Geliyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Televizyon dünyasının en sevilen dizisi 'Leyla ile Mecnun'un oyuncularından yepyeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ali Atay ve Serkan Keskin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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'Leyla ile Mecnun' dizisi TRT 1'de iki sezon yayınlanmış ve her bölümüyle çok sevilmişti. Ardından dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanmaya başlamıştı.
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Dizi temelde efsanevi karakterler olan Leyla ve Mecnun'un hikayesine odaklansa da her karakteri apayrı absürt hikayelerle ekranlara gelmişti. Hiç kuşkusuz o karakterler Ali Atay'ın Mecnun, Serkan Keskin'in İsmail Abi karakterleri olmuştu.
Şimdilerde bu iki oyuncu bambaşka bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Atay ve Serkan Keskin, 'Anonim' adlı bir dizide başrolleri paylaşacak.
Exxen'de yayınlanacak dizide bu ikiliye Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır da eşlik edecek. Dizi, “Tarihi absürd olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?” sorusundan yola çıkarak izleyicilere bambaşka bir hikaye sunacak. Hikayeyi bir tarihçi anlatacak. Altuntaş'ın haberine göre çekimleri başlayan 'Anonim' dizisi 6 bölümden oluşacak ve ekim ayında ekranlara gelecek.
Dizinin ayrıntılarına bakılırsa 'Leyla ile Mecnun' kadar absürt ve komik bir yapım bizi bekliyor diyebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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