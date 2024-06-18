Kızılcık Şerbosu Görkem’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Kızılcık Şerbosu Görkem’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!
Kızılcık Şerbeti Görkem, hayallerimizin de ötesinde bir çirkef! Ancak kendisi asla sarsılmıyor. Adeta eve düşen yıldırım gibi geldiği Ünalların burnundan getirdi. Peki, bu kadar iyi soğuk savaş verebilmek için hangi astrolojik konumlara sahip? Hadi bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu hayatta birçok insanın olmak istemeyeceği biri varsa o da Kızılcık Şerbeti Görkem'dir. Ama içten içe "Birazcık şöyle olsam" dediği biri varsa o da Görkem'dir😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti Görkem karakteri patavatsızlık derecesinde dobra, kendi istekleri ve ihtiyaçlarına uygun yaşayan ve diğerlerinin de onun isteklerine göre yaşamasını isteyen birisi. Burdan bir Koç kokusu alıyoruz!
Kendisi Güneş Koç! Koç burcu bir kadının ne kadar otoriter ve kontrolcü olduğunu bilirsiniz. Hele ki onu rahatsız ederseniz...
Görkem Koç burcu ama belli ki kontrol etmek istediği sadece başkaları! Çünkü öfke ve ego kontrolü hiç yok. Bu yüzden kendisinin Ay burcunun Akrep olduğunu düşünebiliriz.
Sivri dili ve asla ele avuca sığmayan ruh hali değişimleri Ay Akrep'i özetlerken yükselen İkizler onun ne denli bu kadar ikircikli olabildiğini açıklıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bir nabza göre şerbet insanı olan Görkem'in, Mars'ı ise Terazi'de. Bu onu hem savaşmak konusunda dayanıksız hem de kişiye göre davranan birisi yapıyor.
Görkem bulunduğu ortamın kolaylıkla şeklini alabilen biri olduğu için Mars Terazi kendisini anlatıyor. Peki ya aşk? Baya saplantılı, Fatih'ten bile fazla. Bu yüzden Venüs'üne de Balık desek, yeridir.
Sizin Görkem'le benzeyen yanlarınız var mı? Ya da onun gibi olmak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın