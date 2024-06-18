Kızılcık Şerbosu Görkem’in Astrolojik Karakter Analizini Yapıyoruz!

Kızılcık Şerbeti Görkem, hayallerimizin de ötesinde bir çirkef! Ancak kendisi asla sarsılmıyor. Adeta eve düşen yıldırım gibi geldiği Ünalların burnundan getirdi. Peki, bu kadar iyi soğuk savaş verebilmek için hangi astrolojik konumlara sahip? Hadi bakalım...