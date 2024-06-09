Şerbo'da Ünal Ailesinin Başına Gelenleri Doğa'nın Ahı Zannediyorduk Ama Bakın Kimin Bedduası Çıktı!
Şerbo'da Ünal Ailesinin Başına Gelenleri Doğa'nın Ahı Zannediyorduk Ama Bakın Kimin Bedduası Çıktı!
Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaos içeriyordu. İzleyenler izlerken yerinde duramadı, şok üstüne şok yaşadık. Sosyal medyada, arkadaşlarımızla goygoyunu da yaptık ama bu Ünalların başına gelen nedir yahu?! Doğa'nın ahı diyenler, yanılıyor!
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Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaosa doyurdu, hamdolsun!
Ünal ailesi bir darbe daha yedi Görkem'den! Kız eve düşen yıldırım gibi, geldiği günden bu yana nefes aldırmadı.
Bir yandan Görkem'in bu hallerini yargılasak da diğer yandan Pinko'nun Doğa'ya yaptığı eziyetleri düşününce "Oh olsun!" diyorduk.
Önce Pinko'ya ettikleri, sonra Nilay'a yaptıkları derken sonunda Nilay'ın eline düşen Görkem fena patladı. Ömer'le ilişkisi ortaya çıkınca tüm aile birbirine girdi. Kızım sana git, dedik ya!
Gitmedi, inat etti. Ünalların içinden geçti, bir de üstüne camdan düştü. Fatih mi itti, Ömer delirdi mi, diye konuşurken Pembe gibi sinir krizi geçirdik.
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Tüm bunlara da Doğa şahit oldu. Ama tüm bu yaşanan felakatler, bir okuyup üfleyelim, adaçayı yakalım dedirtircesine olaylar Doğa ile ilgili olmayabilir.
Tamam, Pembe az çektirmediği Doğa'ya! Kızcağız çocuğunu kaybetti Fatih yüzünden! Ama bu Ünallar bir tek Doğa'ya zulmetmedi ki...
Nursema! Ah be Nursema camdan itildin, ölümden döndün, yine de annen zorla evlendirme peşinde! Bir kerecik "Nasılsın?é diye sorulmadın! Hep itildin, kakıldın şu evde!
İşte Nursema'nın ilk bölümlerden artık canına tak edip ettiği o beddua!
Mazlumun ahı tutmuş belli ki...👇🏻
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