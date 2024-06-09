Şerbo'da Ünal Ailesinin Başına Gelenleri Doğa'nın Ahı Zannediyorduk Ama Bakın Kimin Bedduası Çıktı!

Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaos içeriyordu. İzleyenler izlerken yerinde duramadı, şok üstüne şok yaşadık. Sosyal medyada, arkadaşlarımızla goygoyunu da yaptık ama bu Ünalların başına gelen nedir yahu?! Doğa'nın ahı diyenler, yanılıyor!