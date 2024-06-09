Görüş Bildir
Haberler
TV
Şerbo'da Ünal Ailesinin Başına Gelenleri Doğa'nın Ahı Zannediyorduk Ama Bakın Kimin Bedduası Çıktı!

Şerbo'da Ünal Ailesinin Başına Gelenleri Doğa'nın Ahı Zannediyorduk Ama Bakın Kimin Bedduası Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 12:30

Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaos içeriyordu. İzleyenler izlerken yerinde duramadı, şok üstüne şok yaşadık. Sosyal medyada, arkadaşlarımızla goygoyunu da yaptık ama bu Ünalların başına gelen nedir yahu?! Doğa'nın ahı diyenler, yanılıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaosa doyurdu, hamdolsun!

Kızılcık Şerbeti sezon finali bir sezona sığmayacak kadar kaosa doyurdu, hamdolsun!

Ünal ailesi bir darbe daha yedi Görkem'den! Kız eve düşen yıldırım gibi, geldiği günden bu yana nefes aldırmadı.

Ünal ailesi bir darbe daha yedi Görkem'den! Kız eve düşen yıldırım gibi, geldiği günden bu yana nefes aldırmadı.

Bir yandan Görkem'in bu hallerini yargılasak da diğer yandan Pinko'nun Doğa'ya yaptığı eziyetleri düşününce "Oh olsun!" diyorduk.

Bir yandan Görkem'in bu hallerini yargılasak da diğer yandan Pinko'nun Doğa'ya yaptığı eziyetleri düşününce "Oh olsun!" diyorduk.

Önce Pinko'ya ettikleri, sonra Nilay'a yaptıkları derken sonunda Nilay'ın eline düşen Görkem fena patladı. Ömer'le ilişkisi ortaya çıkınca tüm aile birbirine girdi. Kızım sana git, dedik ya!

Önce Pinko'ya ettikleri, sonra Nilay'a yaptıkları derken sonunda Nilay'ın eline düşen Görkem fena patladı. Ömer'le ilişkisi ortaya çıkınca tüm aile birbirine girdi. Kızım sana git, dedik ya!

Gitmedi, inat etti. Ünalların içinden geçti, bir de üstüne camdan düştü. Fatih mi itti, Ömer delirdi mi, diye konuşurken Pembe gibi sinir krizi geçirdik.

Gitmedi, inat etti. Ünalların içinden geçti, bir de üstüne camdan düştü. Fatih mi itti, Ömer delirdi mi, diye konuşurken Pembe gibi sinir krizi geçirdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm bunlara da Doğa şahit oldu. Ama tüm bu yaşanan felakatler, bir okuyup üfleyelim, adaçayı yakalım dedirtircesine olaylar Doğa ile ilgili olmayabilir.

Tüm bunlara da Doğa şahit oldu. Ama tüm bu yaşanan felakatler, bir okuyup üfleyelim, adaçayı yakalım dedirtircesine olaylar Doğa ile ilgili olmayabilir.

Tamam, Pembe az çektirmediği Doğa'ya! Kızcağız çocuğunu kaybetti Fatih yüzünden! Ama bu Ünallar bir tek Doğa'ya zulmetmedi ki...

Tamam, Pembe az çektirmediği Doğa'ya! Kızcağız çocuğunu kaybetti Fatih yüzünden! Ama bu Ünallar bir tek Doğa'ya zulmetmedi ki...

Nursema! Ah be Nursema camdan itildin, ölümden döndün, yine de annen zorla evlendirme peşinde! Bir kerecik "Nasılsın?é diye sorulmadın! Hep itildin, kakıldın şu evde!

Nursema! Ah be Nursema camdan itildin, ölümden döndün, yine de annen zorla evlendirme peşinde! Bir kerecik "Nasılsın?é diye sorulmadın! Hep itildin, kakıldın şu evde!

İşte Nursema'nın ilk bölümlerden artık canına tak edip ettiği o beddua!

Mazlumun ahı tutmuş belli ki...👇🏻

Mazlumun ahı tutmuş belli ki...👇🏻
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın