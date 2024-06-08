Bu Ne Hız? Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonuna 5 Yeni Oyuncu Geliyor!
Bu Ne Hız? Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonuna 5 Yeni Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hafızalardan silinemeyecek bir sezon finaliyle ekrana ara verirken, Birsen Altuntaş yeni sezon için 5 oyuncunun kadroya gireceğini açıkladı!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle resmen ömrümüzden ömür götürdü.
Kaosun had safhaya ulaştığı dizide hepimiz ekran başında gergin anlar yaşarken, 4 oyuncu sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı.
Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrodan ayrıldığı dizinin yeni sezonu iple çekilirken, Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacak.
Kızılcık Şerbeti'ne kimlerin dahil olacağı henüz belli olmazken, bunlardan birinin Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi.
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