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Bu Ne Hız? Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonuna 5 Yeni Oyuncu Geliyor!

Bu Ne Hız? Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonuna 5 Yeni Oyuncu Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 17:14

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hafızalardan silinemeyecek bir sezon finaliyle ekrana ara verirken, Birsen Altuntaş yeni sezon için 5 oyuncunun kadroya gireceğini açıkladı!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle resmen ömrümüzden ömür götürdü.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle resmen ömrümüzden ömür götürdü.

Kaosun had safhaya ulaştığı dizide hepimiz ekran başında gergin anlar yaşarken, 4 oyuncu sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı.

Kaosun had safhaya ulaştığı dizide hepimiz ekran başında gergin anlar yaşarken, 4 oyuncu sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı.

Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrodan ayrıldığı dizinin yeni sezonu iple çekilirken, Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrodan ayrıldığı dizinin yeni sezonu iple çekilirken, Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne kimlerin dahil olacağı henüz belli olmazken, bunlardan birinin Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi.

Kızılcık Şerbeti'ne kimlerin dahil olacağı henüz belli olmazken, bunlardan birinin Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi.

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