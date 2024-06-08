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Çağatay Ulusoy'lu Gaddar Final Yaptı, Tepkiler Gecikmedi!

Çağatay Ulusoy'lu Gaddar Final Yaptı, Tepkiler Gecikmedi!

Çağatay Ulusoy yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 16:11

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekrana döndüren dizi Gaddar, düşük reyting oranları nedeniyle final yaptı. Gaddar'ın finaline ise izleyicilerden tepki yağdı.

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Çoğunlukla dijital işlerde izlediğimiz Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Gaddar ne yazık ki beklediği rağbeti görememişti.

Çoğunlukla dijital işlerde izlediğimiz Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra televizyona geri döndüren Gaddar ne yazık ki beklediği rağbeti görememişti.

Hikayesi çok sevilmesine rağmen iddialı bir gün olan Cuma akşamı yayınlanan Gaddar düşük reytingler nedeniyle final kararıyla herkesi şaşırtırken, büyük finale tepkiler elbette gecikmedi.

Hikayesi çok sevilmesine rağmen iddialı bir gün olan Cuma akşamı yayınlanan Gaddar düşük reytingler nedeniyle final kararıyla herkesi şaşırtırken, büyük finale tepkiler elbette gecikmedi.

Mutlu sonla biten dizi bu kadar erken final yapması nedeniyle tepkilere yol açarken, haliyle sosyal medyada ufak çaplı bir ayaklanma yaşandı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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