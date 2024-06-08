Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Sezon Finali Reytingleri Ne Durumda?

Dün akşam (7 Haziran Cuma) ekranların en büyük sezon finali kapışması yaşandı. Bu sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve ezeli rakibi Yalı Çapkını aynı anda sezon finallerini yayınlarken, hangi dizinin daha çok izleneceği merak konusu oldu.

KAYNAK: Dizilah