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Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Sezon Finali Reytingleri Ne Durumda?

Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Sezon Finali Reytingleri Ne Durumda?

Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 15:27

Dün akşam (7 Haziran Cuma) ekranların en büyük sezon finali kapışması yaşandı. Bu sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve ezeli rakibi Yalı Çapkını aynı anda sezon finallerini yayınlarken, hangi dizinin daha çok izleneceği merak konusu oldu.

KAYNAK: Dizilah

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Yayınlandığı andan itibaren Cuma akşamlarının en büyük rekabetini yaşayan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını, 2. sezonda bu rekabeti bırakmıştı.

Yayınlandığı andan itibaren Cuma akşamlarının en büyük rekabetini yaşayan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını, 2. sezonda bu rekabeti bırakmıştı.

2. sezonuyla apayrı bir fenomen yaratan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını'nın senaryosunun aşırı tekrara düşmesi ve hikayenin resmen çorba olmasıyla tartışmasız galip olurken, sezon finali bölümü reytingleri yine de merak konusu oldu.

2. sezonuyla apayrı bir fenomen yaratan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını'nın senaryosunun aşırı tekrara düşmesi ve hikayenin resmen çorba olmasıyla tartışmasız galip olurken, sezon finali bölümü reytingleri yine de merak konusu oldu.

Sezon finallerinde Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı kaos dolu bir bölüm sunarken, Yalı Çapkını ise Seyran'ın hastalığının ortaya çıktığı dram yüklü bir bölüm sundu.

Sezon finallerinde Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı kaos dolu bir bölüm sunarken, Yalı Çapkını ise Seyran'ın hastalığının ortaya çıktığı dram yüklü bir bölüm sundu.

Yalı Çapkını, 2. sezon başından beri Kızılcık Şerbeti'ni yerinden edemezken ayrıca final yapan Gaddar dizisinin bile gerisinde kalmıştı.

Yalı Çapkını, 2. sezon başından beri Kızılcık Şerbeti'ni yerinden edemezken ayrıca final yapan Gaddar dizisinin bile gerisinde kalmıştı.

Bu önemli gecede Kızılcık Şerbeti var olan oranlarını da arttırarak tüm kategorilerde yine 1. olurken, Yalı Çapkını epey gerisinde kaldı.

Bu önemli gecede Kızılcık Şerbeti var olan oranlarını da arttırarak tüm kategorilerde yine 1. olurken, Yalı Çapkını epey gerisinde kaldı.
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Yalı Çapkını oranlarını arttırmasına rağmen Total'de 3, AB'de 5 ve ABC'de 6. sırada yer alarak pek çok yapımın geriden takip etti.

Yalı Çapkını oranlarını arttırmasına rağmen Total'de 3, AB'de 5 ve ABC'de 6. sırada yer alarak pek çok yapımın geriden takip etti.

Bakalım bu oranlarla 3. sezonda kalıcı olacak mı?

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