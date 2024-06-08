Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Sezon Finali Reytingleri Ne Durumda?
Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını Sezon Finali Reytingleri Ne Durumda?
Dün akşam (7 Haziran Cuma) ekranların en büyük sezon finali kapışması yaşandı. Bu sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti ve ezeli rakibi Yalı Çapkını aynı anda sezon finallerini yayınlarken, hangi dizinin daha çok izleneceği merak konusu oldu.
KAYNAK: Dizilah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yayınlandığı andan itibaren Cuma akşamlarının en büyük rekabetini yaşayan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını, 2. sezonda bu rekabeti bırakmıştı.
2. sezonuyla apayrı bir fenomen yaratan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını'nın senaryosunun aşırı tekrara düşmesi ve hikayenin resmen çorba olmasıyla tartışmasız galip olurken, sezon finali bölümü reytingleri yine de merak konusu oldu.
Sezon finallerinde Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı kaos dolu bir bölüm sunarken, Yalı Çapkını ise Seyran'ın hastalığının ortaya çıktığı dram yüklü bir bölüm sundu.
Yalı Çapkını, 2. sezon başından beri Kızılcık Şerbeti'ni yerinden edemezken ayrıca final yapan Gaddar dizisinin bile gerisinde kalmıştı.
Bu önemli gecede Kızılcık Şerbeti var olan oranlarını da arttırarak tüm kategorilerde yine 1. olurken, Yalı Çapkını epey gerisinde kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yalı Çapkını oranlarını arttırmasına rağmen Total'de 3, AB'de 5 ve ABC'de 6. sırada yer alarak pek çok yapımın geriden takip etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın