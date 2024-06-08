Alev'e Veda Etti: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'dan Duygu Yüklü Paylaşım

Alev...

Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır.

..ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde :) 👋🏽🙏🏼🫠🫂