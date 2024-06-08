Alev'e Veda Etti: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'dan Duygu Yüklü Paylaşım
Alev'e Veda Etti: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Müjde Uzman'dan Duygu Yüklü Paylaşım
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ekran arası verirken, dizide Alev'i canlandıran Müjde Uzman diziye veda etti. Uzman, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
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Kızılcık Şerbeti dün akşam (7 Haziran) enfes bir sezon finali bölümü yayınlayarak ekran molası verdi.
Adeta final havasında olan sezon finali bölümü hepimizi diken üstüne hissettirirken, diziye veda eden isimler de oldu.
Dört oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılırken bunlardan en iz bırakanlarından biri Alev'i canlandıran Müjde Uzman'dı.
Dizinin başrollerinden olan Uzman, Apo'yu terk ederek Berlin'e giderken, Müjde Uzman'ın bu vedası izleyicileri epey burktu.
Müjde Uzman ayrılığın ardından sosyal medya hesabında bir kolaj videosu paylaşırken, veda mesajıyla hepimizi duygulandırdı.
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İşte o paylaşım:
Veda mesajını burada da paylaşalım:
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