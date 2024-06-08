Adam Sandık Fos Çıktı: Kızılcık Şerbeti Giray Hepimizin Hayal Kırıklığı Oldu!

Gözümüzün bebeği, kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizimiz Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Hop oturtup hop kaldıran bir bölümle heyecanı tavan yaptıran Şerbo'da her sahneye şaşırırken en çok Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın hiç de umduğumuz gibi biri olmamasıyla yıkıldık.