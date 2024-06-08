Adam Sandık Fos Çıktı: Kızılcık Şerbeti Giray Hepimizin Hayal Kırıklığı Oldu!
Adam Sandık Fos Çıktı: Kızılcık Şerbeti Giray Hepimizin Hayal Kırıklığı Oldu!
Gözümüzün bebeği, kaos ihtiyacımızı karşılayan yegane dizimiz Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Hop oturtup hop kaldıran bir bölümle heyecanı tavan yaptıran Şerbo'da her sahneye şaşırırken en çok Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın hiç de umduğumuz gibi biri olmamasıyla yıkıldık.
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Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin en mutlu olduğu anlardan biri hiç şüphesiz Fatih illetinden kurtulduğumuz ve Doğa'ya Giray'ın partner olarak gelmesiydi.
Fatih'le beraber travma denizinde kulaç atan Doğa'ya Giray'in çok iyi gelip yaralarını saracağına inancımız her bölüm daha da artarken, sezon finalinde zurnanın zırt dediği yere geldik.
Efendiliğiyle bizi bile kandıran Giray'ın aslında Doğa'yla ilgili bir planı olduğu için böyle yaklaştığını öğrenmemizle Doğa'nın kadersizliğine yanarken, 3. sezonda bahtsız kızımızı neler beklediğini düşündükçe resmen fenalaştık.
İşte Giray'ın gerçek yüzünü gördüğümüz o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
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Hayatımda duyduğum en saçma, boş yorum olabilir. Ben de bu diziyi izliyorum ama böyle huylarım yok çok şükür. Ha dersen niye izliyosun sanane ama yine de açı... Devamını Gör
giray beni şaşırtmadı ilk gördüğümde bunda gizem var puştun biri inşallah yanılırim dedim uzuldum yanilmamisim🤗😡
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