Fatih'in Görkem'i Balkondan Attığı Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Tepki Yağdı
Fatih'in Görkem'i Balkondan Attığı Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Tepki Yağdı
Show TV'nin 2 sezondur reytingleri silip süpüren dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam (7 Haziran) 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. Sevilen dizi kaos yüküyle hepimizi diken üstünde hissettirirken, Görkem ve Ömer ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünal ailesi evinde yaşananlar resmen şoke etti.
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Show TV'nin Cuma akşamlarının tartışmasız galip dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sezon finaliyle ekranlara geldi.
Nilay'ın tüm aileye Görkem ve Ömer ilişkisini ispiyonlamasıyla Ünal ailesi bugüne kadarki en büyük kaosu yaşadı desek yalan olmaz.
Ömer'in sinir krizi geçirip kendisini ifade edememesinden tutun da Fatih'in Görkem'i ölümle tehdit etmesine kadar bölüm sonunu resmen diken üstünde izledik.
Final sahnesinde Görkem'in balkondan düşmesiyle Fatih'in sinirle ittirdiği düşüncesi hepimizi ele geçirirken, bunu öğrenmek için 3. sezonu beklememiz gerekiyor.
Tüm ekibin adeta oyunculuk resitali gerçekleştirdiği Kızılcık Şerbeti sezon finali, bugüne kadar izlediğimiz en iddialı sezon finalleri arasında yerini alırken, haliyle bu emeğe kayıtısız kalamayıp yorum yağmuruna tuttuk.
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İşte Şerbo'nun enfes final sahnesi:
Şerbo izleyicilerinden övgü dolu sezon finali paylaşımları da burada:
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