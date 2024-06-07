Fatih'in Görkem'i Balkondan Attığı Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Tepki Yağdı

Show TV'nin 2 sezondur reytingleri silip süpüren dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam (7 Haziran) 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. Sevilen dizi kaos yüküyle hepimizi diken üstünde hissettirirken, Görkem ve Ömer ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Ünal ailesi evinde yaşananlar resmen şoke etti.