Kim Evleniyor? Bahar'ın Sezon Finalindeki Nikah Detayı Dikkat Çekti
Kim Evleniyor? Bahar'ın Sezon Finalindeki Nikah Detayı Dikkat Çekti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin ekrana ilaç gibi gelen dizisi Bahar'ın sezon finaline sayılı gün kaldı.
11 Haziran Salı günü sezon finali yapacak Bahar'ın kamera arkası görüntüleri bile gündemden düşmezken, bu defa ortalığı karıştıran bir görsel paylaşıldı.
Bahar'ın tekrardan ameliyat olacağı sezon finalinde donörün kim olacağı merak edilirken, sezon finali kamera arkasından şaşırtan bir nikah seti görseli geldi.
Bahar'ın sezon finalindeki nikah setinin görseli ise "Kim evlenecek?" diye kafaları karıştırdı.
Peki sizce kim evleniyor? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın