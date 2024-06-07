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Kim Evleniyor? Bahar'ın Sezon Finalindeki Nikah Detayı Dikkat Çekti

Kim Evleniyor? Bahar'ın Sezon Finalindeki Nikah Detayı Dikkat Çekti

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 22:20

Show TV'nin yayın dönemindeki en büyük sürprizi Bahar'ın sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Kamera arkası görüntüleriyle sık sık gündem olan dizi, bu defa sezon finali bölümünden nikah sahnesiyle viral oldu.

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Show TV'nin ekrana ilaç gibi gelen dizisi Bahar'ın sezon finaline sayılı gün kaldı.

Show TV'nin ekrana ilaç gibi gelen dizisi Bahar'ın sezon finaline sayılı gün kaldı.

11 Haziran Salı günü sezon finali yapacak Bahar'ın kamera arkası görüntüleri bile gündemden düşmezken, bu defa ortalığı karıştıran bir görsel paylaşıldı.

11 Haziran Salı günü sezon finali yapacak Bahar'ın kamera arkası görüntüleri bile gündemden düşmezken, bu defa ortalığı karıştıran bir görsel paylaşıldı.

Bahar'ın tekrardan ameliyat olacağı sezon finalinde donörün kim olacağı merak edilirken, sezon finali kamera arkasından şaşırtan bir nikah seti görseli geldi.

Bahar'ın tekrardan ameliyat olacağı sezon finalinde donörün kim olacağı merak edilirken, sezon finali kamera arkasından şaşırtan bir nikah seti görseli geldi.

Bahar'ın sezon finalindeki nikah setinin görseli ise "Kim evlenecek?" diye kafaları karıştırdı.

Bahar'ın sezon finalindeki nikah setinin görseli ise "Kim evlenecek?" diye kafaları karıştırdı.

Peki sizce kim evleniyor? Yorumlarda buluşalım...

Peki sizce kim evleniyor? Yorumlarda buluşalım...
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