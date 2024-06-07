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Survivor'dan Elenen Furkan Kızılay, Aklındaki Finalistleri Açıkladı

Survivor'dan Elenen Furkan Kızılay, Aklındaki Finalistleri Açıkladı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 21:32

Survivor All Star'dan elenen Furkan Kızılay, Hürriyet'e konuk oldu. Survivor hakkında konuşan Kızılay, final hakkında tahminlerde bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=V7py4...
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Survivor All Star'dan elenen isimlerden Furkan Kızılay, Hürriyet'e konuk oldu.

Survivor All Star'dan elenen isimlerden Furkan Kızılay, Hürriyet'e konuk oldu.

Survivor hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kızılay, yarışmanın gidişatı ve finale kalacak isimler hakkında konuştu.

Survivor hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kızılay, yarışmanın gidişatı ve finale kalacak isimler hakkında konuştu.

Final için aklında üç isim olduğunu söyleyen Furkan; Nefise, Batuhan ve Ogeday'ın ismini verirken, dördüncü bir isim hiçbir fikri olmadığının altını çizdi.

Final için aklında üç isim olduğunu söyleyen Furkan; Nefise, Batuhan ve Ogeday'ın ismini verirken, dördüncü bir isim hiçbir fikri olmadığının altını çizdi.

İşte o anlar:

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