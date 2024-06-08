Survivor'dan Elenen Hilmi Cem, Şampiyon Olmasını İstediği İsimleri Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Hilmi Cem, Şampiyon Olmasını İstediği İsimleri Açıkladı!
Survivor All Star'da finale sayılı günler kala elenen yarışmacılardan Hilmi Cem, finale kalmasını istediği yarışmacıları açıkladı.
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Büyük finale sayılı günler kalan Survivor All Star'da yarışmacı sayısı 6'ya kadar düştü.
Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada son elenen isimlerden biri iddialı yarışmacılardan Hilmi Cem olurken, Hilmi Cem final hakkında tahminlerini anlattı.
Yakın arkadaşı Murat Ceylan'ın ısrarlarıyla yarışmaya sonradan dahil olan Hilmi Cem, Atakan'la çıktığı düelloda yenilip 8. olurken, final koltuğuna oturmasını istediği isimleri açıkladı.
Son 6'ya kalan yarışmacıları tek tek değerlendiren Hilmi Cem, özellikle Ogeday, Atakan, Yunus Emre ve Nefise'yi şanslı gördüğünü söyledi.
İşte Hilmi Cem'in o röportajı:
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