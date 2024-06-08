Görüş Bildir
Haberler
TV
Seyran'ın Hastalığının Ortaya Çıktığı Yalı Çapkını Sezon Finaline Tepkiler

Seyran'ın Hastalığının Ortaya Çıktığı Yalı Çapkını Sezon Finaline Tepkiler

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 12:55

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. 3. sezona ilerlerken dizideki tüm kötü karakterlerin çıkması ve Orhan'ın ölmeyip diziye geri dönmesi epey şaşırtırken, bölüm sonunda Seyran'ın bayılması ve hastalığının ortaya çıkması dramı arşa çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle ekranlara geldi.

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle ekranlara geldi.

İlk sezonuna nazaran dram ve şiddet öğelerinin arttığı dizide Orhan'ın ölmesiyle Ferit karanlık tarafa geçerken, Seyran hastalığını herkesten saklamaya devam ediyordu.

İlk sezonuna nazaran dram ve şiddet öğelerinin arttığı dizide Orhan'ın ölmesiyle Ferit karanlık tarafa geçerken, Seyran hastalığını herkesten saklamaya devam ediyordu.

Sezon finalinde Orhan'ın ölmediğini öğrenmemizle beraber dizideki tüm kötü karakterler "yeniden" diziye veda ederken, mutluluğun tadı damağımızda kaldı.

Sezon finalinde Orhan'ın ölmediğini öğrenmemizle beraber dizideki tüm kötü karakterler "yeniden" diziye veda ederken, mutluluğun tadı damağımızda kaldı.

Hastalığını herkesten gizleyen Seyran'ın aniden bayılmasıyla bu durumu herkesin öğrenmesi tüylerimizi diken diken ederken, Ferit bu sezon finaline de gözyaşlarıyla veda etti.

Hastalığını herkesten gizleyen Seyran'ın aniden bayılmasıyla bu durumu herkesin öğrenmesi tüylerimizi diken diken ederken, Ferit bu sezon finaline de gözyaşlarıyla veda etti.

İşte Yalı Çapkını'nın sezon finali son sahnesi:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın