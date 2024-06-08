Seyran'ın Hastalığının Ortaya Çıktığı Yalı Çapkını Sezon Finaline Tepkiler
Seyran'ın Hastalığının Ortaya Çıktığı Yalı Çapkını Sezon Finaline Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. 3. sezona ilerlerken dizideki tüm kötü karakterlerin çıkması ve Orhan'ın ölmeyip diziye geri dönmesi epey şaşırtırken, bölüm sonunda Seyran'ın bayılması ve hastalığının ortaya çıkması dramı arşa çıkardı.
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını sezon finaliyle ekranlara geldi.
İlk sezonuna nazaran dram ve şiddet öğelerinin arttığı dizide Orhan'ın ölmesiyle Ferit karanlık tarafa geçerken, Seyran hastalığını herkesten saklamaya devam ediyordu.
Sezon finalinde Orhan'ın ölmediğini öğrenmemizle beraber dizideki tüm kötü karakterler "yeniden" diziye veda ederken, mutluluğun tadı damağımızda kaldı.
Hastalığını herkesten gizleyen Seyran'ın aniden bayılmasıyla bu durumu herkesin öğrenmesi tüylerimizi diken diken ederken, Ferit bu sezon finaline de gözyaşlarıyla veda etti.
İşte Yalı Çapkını'nın sezon finali son sahnesi:
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Gelen tepkiler de burada:
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