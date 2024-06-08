Seyran'ın Hastalığının Ortaya Çıktığı Yalı Çapkını Sezon Finaline Tepkiler

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon finaliyle ekranlara geldi. 3. sezona ilerlerken dizideki tüm kötü karakterlerin çıkması ve Orhan'ın ölmeyip diziye geri dönmesi epey şaşırtırken, bölüm sonunda Seyran'ın bayılması ve hastalığının ortaya çıkması dramı arşa çıkardı.