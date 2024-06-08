Sesinden Tanıdılar: İzleyiciler Şerbo'da Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Buldu!

Kızılcık Şerbeti muazzam bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın kötü bir karakter çıkması hepimizi dumur etti. Herkes Giray'ın iş çevirdiği kadının kim olduğunu merak ederken, dikkatli izleyiciler iddialı bir ipucu buldular.