Sesinden Tanıdılar: İzleyiciler Şerbo'da Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Buldu!
Sesinden Tanıdılar: İzleyiciler Şerbo'da Giray'ın İş Çevirdiği Kadını Buldu!
Kızılcık Şerbeti muazzam bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın kötü bir karakter çıkması hepimizi dumur etti. Herkes Giray'ın iş çevirdiği kadının kim olduğunu merak ederken, dikkatli izleyiciler iddialı bir ipucu buldular.
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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline pek çok olay damga vururken bunlardan en şoke edeni Giray'ın gerçek yüzünü görmemiz oldu.
Fatih'in ardından Doğa'ya ilaç gibi gelen Giray'ın bu kadar muazzam ve kusursuz olması sık sık kafamızı karıştırsa da kendisine kötü bir karakter olmayı yakıştıramamıştık.
Haftalardır hem Doğa'yı hem de Şerbo izleyicilerini kandıran Giray'ın aslında Doğa'nın arkasından gizemli bir kadınla iş çevirdiği ortaya çıkarken, bu kadının kim olduğu merak konusu oldu.
Koskoca holding sahibi Giray Şifacıgil'in hangi motivasyonla ve kiminle Doğa'ya oyun oynadığına akıl sır erdiremezken, dikkatli izleyiciler bu gizemli kadının kim olduğunu tespit ettiklerini iddia etti.
Bir kullanıcının teorisine göre bu kadın ilk sezonda İlhan'ın metresi olan Melike!
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İki karakterin seslerinin benzerliği bu iddiayı epey destekler nitelikte:
Bakalım @missmoroccana adlı kullanıcının bu tezi doğru çıkacak mı? Geriye 3 ay beklemek kaldı!
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