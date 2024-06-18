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Ağlama Garantili: Türk Televizyonlarının Gelmiş Geçmiş En Hüzünlü Sahneleri

Ağlama Garantili: Türk Televizyonlarının Gelmiş Geçmiş En Hüzünlü Sahneleri

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 12:16

Türk televizyonlarına damga vuran dizilerden en hüzünlü sahneleri paylaşan X kullanıcılarının paylaşımlarını sizler için derledik.

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Dram ve gözyaşı denildiği zaman akla ilk olarak Türk dizileri gelirken, @olmuyorsabosver adlı X kullanıcısı, "Gelmiş geçmiş en hüzünlü dizi sahnesi ne demek?" sorusuyla izleyicilerden onlarca yanıt aldı.

Dram ve gözyaşı denildiği zaman akla ilk olarak Türk dizileri gelirken, @olmuyorsabosver adlı X kullanıcısı, "Gelmiş geçmiş en hüzünlü dizi sahnesi ne demek?" sorusuyla izleyicilerden onlarca yanıt aldı.
twitter.com

İşte X kullanıcılarına göre en hüzünlü dizi sahneleri:

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