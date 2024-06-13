Demet Evgar'ın Sette Huzursuzluk Yarattığı İddialarına "Sopalı" Gönderme!
Demet Evgar'ın Sette Huzursuzluk Yarattığı İddialarına "Sopalı" Gönderme!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da rol alan Demet Evgar hakkında sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Sette sürekli kaprisli davranması ve ekibi bezdirmesine kadar Evgar hakkında sayısız iddia ortaya atılırken, o iddialara 'sopa' detaylı bir gönderme geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar setiyle ilgili bir takım asılsız iddialar ortaya atılmıştı.
Orel Deniz isimli kullanıcının Demet Evgar hakkında ortaya attığı iddialar çok ses getirip ortalığı karıştırırken, Demet Evgar'dan ve Bahar dizi ekibinden bu konuda yanıtlar gecikmemişti.
Söz konusu iddialara yalanlama gelirken, Bahar setinden bu iddialara gönderme niteliğinde bir fotoğraf geldi.
İşte Demet Evgar'dan "sopalı" gönderme:
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