Demet Evgar'ın Sette Huzursuzluk Yarattığı İddialarına "Sopalı" Gönderme!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da rol alan Demet Evgar hakkında sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Sette sürekli kaprisli davranması ve ekibi bezdirmesine kadar Evgar hakkında sayısız iddia ortaya atılırken, o iddialara 'sopa' detaylı bir gönderme geldi.