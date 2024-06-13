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Bahar ve Çağla'nın Yağmurda Islandığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Bahar ve Çağla'nın Yağmurda Islandığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 13:23

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu sezonun en sürprizli işi olurken, dizide Bahar ve Çağla'nın yağmurda ıslandıkları sahnenin kamera arkası yayınlandı.

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Show TV'nin en sürprizli işi Bahar'ın başarısını dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.

Show TV'nin en sürprizli işi Bahar'ın başarısını dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.

Enfes bir sezon finaliyle ekran arasına giren Bahar'ın kamera arkası görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, bu defa yakın arkadaşlar Çağla ve Bahar'ın bir sahnesi gündem oldu.

Enfes bir sezon finaliyle ekran arasına giren Bahar'ın kamera arkası görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, bu defa yakın arkadaşlar Çağla ve Bahar'ın bir sahnesi gündem oldu.

Çağla, Bahar ve Seren'in arabayla giderlerken, Bahar ve Çağla'nın yağmurda ıslandığı sahne yayınlandığı zaman ayrıca viral olurken, o sahnenin kamera arkası da bir o kadar ilgi gördü.

Çağla, Bahar ve Seren'in arabayla giderlerken, Bahar ve Çağla'nın yağmurda ıslandığı sahne yayınlandığı zaman ayrıca viral olurken, o sahnenin kamera arkası da bir o kadar ilgi gördü.

Sahnenin televizyonda izlediğimiz hali da şu şekildeydi:

Sahnenin televizyonda izlediğimiz hali da şu şekildeydi:

İşte o sahnenin kamera arkası görüntüsü:

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