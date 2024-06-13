Ogeday'a Destek Gelmemişti! Survivor Poyraz Finalde Desteklediği Adayları Paylaştı!
Ogeday'a Destek Gelmemişti! Survivor Poyraz Finalde Desteklediği Adayları Paylaştı!
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Survivor All Star'da finalistler belli oldu. Dün akşamki yarı final heyecanında Poyraz'dan arkadaşına destek gelmemişti.
Herkesin favorisini açıklayıp sosyal medyadan destek verdiği yarışta Poyraz'dan tatil paylaşımları gelince dile düşmüştü.
"Yoksa Ogeday ve Poyraz dostluğu çatırdıyor mu?" söylentilerinin ardından Poyraz'dan arkadaşına destek mesajı geldi.
Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ogeday, Seda ve Ogeday'a destek verdiğini açıkladı.
İşte o paylaşım:
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