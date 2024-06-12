Survivor Poyraz'ın Yarışmadaki Yakın Arkadaşı Ogeday'ı Finalde Desteklememesi Tepki Çekti!

Survivor All Star'da son derece kalabalık bir sezonun sonuna gelindi. İstanbul'da yarı finalde bulunacak dört yarışmacının ardından sayı ikiye düşecek ve şampiyon sonunda belli olacak. Uzun süren mücadelenin ardından elenen her yarışmacının bir favorisinin olduğu büyük finalde, Poyraz'ın yakın arkadaşı Ogeday'ı desteklememesi tepki çekti!