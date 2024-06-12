Survivor Poyraz'ın Yarışmadaki Yakın Arkadaşı Ogeday'ı Finalde Desteklememesi Tepki Çekti!
Survivor Poyraz'ın Yarışmadaki Yakın Arkadaşı Ogeday'ı Finalde Desteklememesi Tepki Çekti!
Survivor All Star'da son derece kalabalık bir sezonun sonuna gelindi. İstanbul'da yarı finalde bulunacak dört yarışmacının ardından sayı ikiye düşecek ve şampiyon sonunda belli olacak. Uzun süren mücadelenin ardından elenen her yarışmacının bir favorisinin olduğu büyük finalde, Poyraz'ın yakın arkadaşı Ogeday'ı desteklememesi tepki çekti!
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Survivor All Star'da aylarca süren mücadelenin ardından büyük final zamanı geldi.
İstanbul finalisti olmayı garantileyen ilk isim olan Batuhan'ın ardından, ikinci finalist de Nefise olmuştu.
Kalan üç yarışmacıdan biri olan Ogeday'ın da finalist olma şansı sürerken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Ogeday'ın yarışma süresince yakın bir dostluk kurduğu Poyraz tarafından desteklenmemesi izleyicilerin tepkisine yol açtı.
Yarı finalden bir gün önce İstanbul'da olmasına rağmen bugün Fransa-Nice'e giden Poyraz akılları karıştırdı!
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