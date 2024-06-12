Survivor Ogeday, Tekrardan Yarışmaya Katılıp Katılmayacağını Açıkladı
Survivor Ogeday, Tekrardan Yarışmaya Katılıp Katılmayacağını Açıkladı
Survivor tarihinin en iddialı ve sevilen yarışmacılarından Ogeday Girişken finale doğru adım adım ilerilerken, Survivor'a tekrardan katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacıları arasında yer alan Ogeday Girişken, final koltuğuna oturmak için kıyasıya mücadelesine devam ediyor.
Batuhan ve Nefise'nin ardından finalist olmak için sıkı bir mücadeleye girişen Ogeday'ın finalde yer almasına izleyiciler kesin gözüyle bakarken, 3. kez yarışmaya dahil olan Ogeday'ın yeniden gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Şu an 3. kez yarışan ve 1 kez şampiyonluğu bulunan Ogeday'ın tekrardan Survivor'a gelip gelmeyeceği özellikle fanlarını heyecanlandırırken, kendisinden bu konuda bir açıklama geldi.
Yarışmada konuşan Ogeday, "Açık konuşmak gerekirse jübilemi yaptım. Benden bu kadar. 3 sezon bana yeterli. 4. sezona geleceğimi düşünmüyorum." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın