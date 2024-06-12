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Bahar Setinden Demet Evgar ile Kızı Mavi'nin Pozu Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Bahar Setinden Demet Evgar ile Kızı Mavi'nin Pozu Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 14:49

Bahar dizisinin başrolünde oynayan Demet Evgar kızı Mavi'yi sete getirdi. Birlikte sette çektirdikleri fotoğraf içimizi ısıttı!😍

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrolü Demet Evgar, oyunculuğu ile fırtınalar estirdi.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrolü Demet Evgar, oyunculuğu ile fırtınalar estirdi.

Henüz yeni anne olan Evgar, kızı Mavi'yi de zaman zaman sete getirdi. Dizinin çekimleri bitmeden önce de Mavi yanındaydı.

Henüz yeni anne olan Evgar, kızı Mavi'yi de zaman zaman sete getirdi. Dizinin çekimleri bitmeden önce de Mavi yanındaydı.

Küçük bebek Mavi ile annesi Evgar'ı sette fotoğrafladılar. Sosyal medyada yayılan o poz görenlerin içini ısıttı.

Küçük bebek Mavi ile annesi Evgar'ı sette fotoğrafladılar. Sosyal medyada yayılan o poz görenlerin içini ısıttı.

İşte Evgar'ın kızı Mavi ile o pozu👇🏻

İşte Evgar'ın kızı Mavi ile o pozu👇🏻

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Saçlarını iki yerden toplayan minik Mavi, görmeyeli kocaman olmuş!

Saçlarını iki yerden toplayan minik Mavi, görmeyeli kocaman olmuş!
twitter.com

Görenler onun tatlılığına dayanamıyor.

Görenler onun tatlılığına dayanamıyor.
twitter.com

Güzelliği ile dişlerimizi sıktıran Mavi ile annesi Evgar'ın pozuna bayıldık. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Güzelliği ile dişlerimizi sıktıran Mavi ile annesi Evgar'ın pozuna bayıldık. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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