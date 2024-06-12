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Bahar Dizisinde Timur'un Kurban Bayramı Göndermeli Kötü Ciğer Şakasına Hazırlıksız Yakalandık!

Bahar Dizisinde Timur'un Kurban Bayramı Göndermeli Kötü Ciğer Şakasına Hazırlıksız Yakalandık!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 09:11

Geçtiğimiz akşam sezon finali ile ekranlara ara veren Bahar'da Timur'un ciğerini vermek için Bahar'la kurban pazarlığına girmesi çok güldürdü.

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Salı akşamları yüzümüzdeki gülümseme olan Bahar, aramızdan ayrıldı. Sezon finali ile kısa bir araya gitti.

Salı akşamları yüzümüzdeki gülümseme olan Bahar, aramızdan ayrıldı. Sezon finali ile kısa bir araya gitti.

Dizinin son bölümünde hastalığı yeniden nükseden Bahar'ın karaciğer nakline ihtiyacı vardı.

Dizinin son bölümünde hastalığı yeniden nükseden Bahar'ın karaciğer nakline ihtiyacı vardı.

Dönüp dolaşıp yine Timur'un ciğeri uyumlu bulundu. Bahar, aynı zamanda Evren'in de ciğerini alabilecekken bunu kabul etmedi.

Dönüp dolaşıp yine Timur'un ciğeri uyumlu bulundu. Bahar, aynı zamanda Evren'in de ciğerini alabilecekken bunu kabul etmedi.

Pek sevgili Timur'umuz da yine bunu kendi çıkarına uyarladı. Anlaşmalı boşanmayı ancak ciğerini kabul ederse kabul edeceğini söyledi.

Pek sevgili Timur'umuz da yine bunu kendi çıkarına uyarladı. Anlaşmalı boşanmayı ancak ciğerini kabul ederse kabul edeceğini söyledi.

Çünkü Bahar, Timur'un eline düşmek istemiyordu. Bu şart ile birlikte ciğeri kabul etti. Tam o sırada yaklaşan kurban bayramına göndermeli patlattığı şaka midemizi bi' tık kaldırdı.

Çünkü Bahar, Timur'un eline düşmek istemiyordu. Bu şart ile birlikte ciğeri kabul etti. Tam o sırada yaklaşan kurban bayramına göndermeli patlattığı şaka midemizi bi' tık kaldırdı.
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Kötüydü ama çok güldük!!😂

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