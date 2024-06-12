Bahar da Gitti! Sezon Finali ile Aramızdan Ayrılan Dizinin Son Bölümü Olay Oldu!
Bahar da Gitti! Sezon Finali ile Aramızdan Ayrılan Dizinin Son Bölümü Olay Oldu!
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı 'Bahar' dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Sosyal medyayı birbirine karıştıran bölüm izleyecilerden yorumlar aldı.
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Bahar ve Timur'un yargılandığı mahkeme, beklenmedik bir kanıtın ortaya çıkmasıyla karışıklığa sahne oldu.
Bahar'ın, herkesten sakladığı hastalığı da artık gün yüzüne çıktı. Timur, bir yandan Nevra'nın üzerinde dolaşan karanlık bulutları dağıtmaya çalışırken, diğer yandan geçmişin gün yüzüne çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Nevra gidip Rengin'den para istedi! Hastanenin tüm personeli, Bahar'ın durumu için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir yüzleşmenin eşiğine geldi.
Sonunda Timur ve diğer herkes Evren'in "Ali" olduğunu öğrendi. Ancak daha önemlisi Bahar'ın ameliyatıydı. Timur'un ciğerini kabul eden Bahar'ın uyandığını göremedik. Dahası Timur'un da...
Ayrıca Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirdi, ancak onlar da uçurumdan arabayla uçtular. İşte Bahar'ın unutulmayacak sezon finaline yorumlar...
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