Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak, Demet Evgar'la İlgili İtirafta Bulundu!

Sezona en güçlü girişi yapan Bahar için yaz tatili zamanı geldi. 11 Haziran'da sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor bilemiyoruz ancak eylül ayının bir an önce gelmesini beklediğimiz kesin! Hemen her şeyi merak ettiğimiz dizide Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Demet Evgar'la ilgili itirafı gündem oldu!