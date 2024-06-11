Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak, Demet Evgar'la İlgili İtirafta Bulundu!
Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak, Demet Evgar'la İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=X87y3...
Sezona en güçlü girişi yapan Bahar için yaz tatili zamanı geldi. 11 Haziran'da sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor bilemiyoruz ancak eylül ayının bir an önce gelmesini beklediğimiz kesin! Hemen her şeyi merak ettiğimiz dizide Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Demet Evgar'la ilgili itirafı gündem oldu!
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Sezona muhteşem bir giriş yapan Bahar, yayınlanmaya başladığı andan itibaren reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.
Her şeyin açığa çıkmasıyla olayların giderek kızıştığı diziye eylüle kadar ara vermenin hüznünü yaşasak da çok daha güçlü biçimde yeni sezona hazırlanacaklarından eminiz.
Dizide hastanede doktor olarak görev yapan Uras'ın sevgilisi Seren karakteri başlarda hepimizi sinir etse de son haftalarda sempatimizi kazanmayı başarmıştı.
Karaktere hayat veren Nil Sude Albayrak Onedio'ya gelerek kendisi ve diziyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Albayrak, "Demet Evgar'ın hırladığı sahneden nasıl gülmeden durabildin?" sorusuna itirafla cevap verdi. Gülmekten yerlere yattığını itiraf eden güzel oyuncu, Demet Evgar'ın komikliği sebebiyle ona karşı oynarken çok zorlandığını açıkladı.
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