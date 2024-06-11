Onu Görenler İnanmakta Güçlük Çekiyor: 'Dadı' Dizisindeki 'Tolga'nın Son Hali!

Pek çok çocuk oyuncu gibi o da yıllar içinde büyük bir değişime uğradı. Tamam, tüm minik aktör ve aktrisler büyük bir değişimden geçer ama bizim 'Dadı'nın 'Tolga'sı gerçekten de çok değişmiş bir şekilde karşımıza çıktı.