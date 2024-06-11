Onu Görenler İnanmakta Güçlük Çekiyor: 'Dadı' Dizisindeki 'Tolga'nın Son Hali!
Onu Görenler İnanmakta Güçlük Çekiyor: 'Dadı' Dizisindeki 'Tolga'nın Son Hali!
2000'lerin hemen başında Gülben Ergen'e adeta sınıf atlatan 'Dadı' dizisi birçok detayıyla halen daha akıllarda kalan dizilerden biri. ABD yapımı 'The Nanny' dizisinin uyarlaması olan ancak son derece bizden bir dizi olmayı da başaran 'Dadı' dizisinde kimler yoktu ki! Sinem Kobal'dan Seray Sever'e adeta ünlüler geçidi olan dizide küçük Tolga karakterini canlandıran oyuncu ise yıllar içinde kayıplara karıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yaşar Abravaya, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.
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2000'ler başında pek çok sitcom'la tanışmış, içlerinden birçoğu yüksek reytinglerle hepimizin gözdesi olmuştu. 'The Nanny' uyarlaması olan 'Dadı' da bu dizilerden biriydi.
Dizi en çok Gülben Ergen'e yaramış gibi gözükse de elbette Sinem Kobal için de ayrı bir parantez açılmalı.
Dizideki Tolga karakteri hafif tembel, hafif yaramaz, çok bilmiş ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu rolü canlandıran oyuncu ise Yaşar Abravaya'ydı.
Aradan yıllar, yıllar geçti ve sonunda Abravaya sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyada karşımıza çıkan oyuncuyu tanımak pek de kolay değil.
Her ne kadar 'Dadı'dan sonra 'Kınalı Kar'da da rol alsa da biz onu 'Tolga' olarak bildik, 'Tolga' olarak sevdik.
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Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olan Yaşar Abravaya, artık yazılım sektöründe çalışıyor. Oyunculuk onun hayatında artık yok.
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