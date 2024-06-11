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Onu Görenler İnanmakta Güçlük Çekiyor: 'Dadı' Dizisindeki 'Tolga'nın Son Hali!

Onu Görenler İnanmakta Güçlük Çekiyor: 'Dadı' Dizisindeki 'Tolga'nın Son Hali!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 18:06

2000'lerin hemen başında Gülben Ergen'e adeta sınıf atlatan 'Dadı' dizisi birçok detayıyla halen daha akıllarda kalan dizilerden biri. ABD yapımı 'The Nanny' dizisinin uyarlaması olan ancak son derece bizden bir dizi olmayı da başaran 'Dadı' dizisinde kimler yoktu ki! Sinem Kobal'dan Seray Sever'e adeta ünlüler geçidi olan dizide küçük Tolga karakterini canlandıran oyuncu ise yıllar içinde kayıplara karıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yaşar Abravaya, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.

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2000'ler başında pek çok sitcom'la tanışmış, içlerinden birçoğu yüksek reytinglerle hepimizin gözdesi olmuştu. 'The Nanny' uyarlaması olan 'Dadı' da bu dizilerden biriydi.

2000'ler başında pek çok sitcom'la tanışmış, içlerinden birçoğu yüksek reytinglerle hepimizin gözdesi olmuştu. 'The Nanny' uyarlaması olan 'Dadı' da bu dizilerden biriydi.

Gülben Ergen'den Kenan Işık'a, Haldun Dormen'den Seray Sever'e oldukça şenlikli bir kadroya sahip olan dizi yayın hayatına Şubat 2001'de başlamıştı.

Dizi en çok Gülben Ergen'e yaramış gibi gözükse de elbette Sinem Kobal için de ayrı bir parantez açılmalı.

Dizi en çok Gülben Ergen'e yaramış gibi gözükse de elbette Sinem Kobal için de ayrı bir parantez açılmalı.

Çocuk/genç oyuncu kontenjanından diziye dahil olan Sinem Kobal, yıllar içinde önemli bir yıldıza dönüştü. Dizinin diğer çocuk oyuncuları için ise aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Dizideki Tolga karakteri hafif tembel, hafif yaramaz, çok bilmiş ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu rolü canlandıran oyuncu ise Yaşar Abravaya'ydı.

Dizideki Tolga karakteri hafif tembel, hafif yaramaz, çok bilmiş ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu rolü canlandıran oyuncu ise Yaşar Abravaya'ydı.

'Dadı' tam 3 sezon boyunca devam etti ve 61'inci bölümde final yaptı. Diğer oyuncuları başka yapımlarda görsek de Yaşar Abravaya'dan pek de haberdar olamadık.

Aradan yıllar, yıllar geçti ve sonunda Abravaya sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyada karşımıza çıkan oyuncuyu tanımak pek de kolay değil.

Aradan yıllar, yıllar geçti ve sonunda Abravaya sessizliğini bozdu. Son haliyle sosyal medyada karşımıza çıkan oyuncuyu tanımak pek de kolay değil.

Pek çok çocuk oyuncu gibi o da yıllar içinde büyük bir değişime uğradı. Tamam, tüm minik aktör ve aktrisler büyük bir değişimden geçer ama bizim 'Dadı'nın 'Tolga'sı gerçekten de çok değişmiş bir şekilde karşımıza çıktı.

Her ne kadar 'Dadı'dan sonra 'Kınalı Kar'da da rol alsa da biz onu 'Tolga' olarak bildik, 'Tolga' olarak sevdik.

Her ne kadar 'Dadı'dan sonra 'Kınalı Kar'da da rol alsa da biz onu 'Tolga' olarak bildik, 'Tolga' olarak sevdik.

Çocuk yaşta gelen şöhretten sonra kabuğuna çekilmiş bir profil sergileyen Yaşar Abravaya, verdiği bir röportajda yıllar süren sessizliğini bozmuş durumda.

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Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olan Yaşar Abravaya, artık yazılım sektöründe çalışıyor. Oyunculuk onun hayatında artık yok.

Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olan Yaşar Abravaya, artık yazılım sektöründe çalışıyor. Oyunculuk onun hayatında artık yok.

Oyunculukta sürekli var olabilmenin oldukça zor olduğunu söyleyen Abravaya, setlere pek de dönmek istemiyor ve 'Oyunculuğu bıraktığım için pişman değilim' diyor.

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