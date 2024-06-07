Dünya Güzellerim Tatilde'nin 2. Sezonunda Çıkması Kuvvetle Muhtemel Kaoslar

Tam 7 (yazıyla yedi) yıl önce bir sabah gözlerimizi açtık ve Diva'sından Sofiya'sı ve Afrodit'ine, 'Dünya Güzellerim'i ekran başında bir arada bulduk. Düşünsenize, bir ortamda aynı anda hem Bülent Ersoy hem Banu Alkan hem de Safiye Soyman olacak ve herhangi bir kaos yaşanmayacak. Arkadaşlar teknik olarak mümkün değil bu. Kaos onların bir araya gelmeleriyle birlikte 'default' olarak yükleniyor zaten. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek bu 3'lüye bu kez Burcu Esmersoy değil, çok daha heyecan verici bir isim geliyor. Seray Sever'li 'Dünya Güzellerim' mevcut kaos yükünü de bir hayli yükseğe çıkartıyor. Gelin birazcık fiskos yapıp olası kaos senaryolarını gözden geçirelim.