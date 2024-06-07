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Dünya Güzellerim Tatilde'nin 2. Sezonunda Çıkması Kuvvetle Muhtemel Kaoslar

Dünya Güzellerim Tatilde'nin 2. Sezonunda Çıkması Kuvvetle Muhtemel Kaoslar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 15:09

Tam 7 (yazıyla yedi) yıl önce bir sabah gözlerimizi açtık ve Diva'sından Sofiya'sı ve Afrodit'ine, 'Dünya Güzellerim'i ekran başında bir arada bulduk. Düşünsenize, bir ortamda aynı anda hem Bülent Ersoy hem Banu Alkan hem de Safiye Soyman olacak ve herhangi bir kaos yaşanmayacak. Arkadaşlar teknik olarak mümkün değil bu. Kaos onların bir araya gelmeleriyle birlikte 'default' olarak yükleniyor zaten. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek bu 3'lüye bu kez Burcu Esmersoy değil, çok daha heyecan verici bir isim geliyor. Seray Sever'li 'Dünya Güzellerim' mevcut kaos yükünü de bir hayli yükseğe çıkartıyor. Gelin birazcık fiskos yapıp olası kaos senaryolarını gözden geçirelim.

'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yarattığı ilk heyecana burada değinmiştik:

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Bu üçlü çok güçlü! Sebebi ise bugüne kadar kendi markalarına yaptıkları yatırımları, egoları ve kırmızı çizgileri. Karakterlerini 3 kilometre öteden bile çözebilirsiniz bu üçlünün.

Bu üçlü çok güçlü! Sebebi ise bugüne kadar kendi markalarına yaptıkları yatırımları, egoları ve kırmızı çizgileri. Karakterlerini 3 kilometre öteden bile çözebilirsiniz bu üçlünün.

Bülent Ersoy içlerinde en net kuralları olan isim. 'Diva' bir şeyi sevdi mi sever, sevmedi mi sonuna kadar, hatta onun sevdiği bir kelimeyle ifade edersek 'namütenahi' karşı olur. 'Diva'nın orta şekerli hali pek de yoktur.

'Afrodit'in de tıpkı 'Diva' gibi kuralları vardır ancak burada önemli bir detay var, o da 'Afrodit'in aşırı derecede kestirilemez fikirleri. Her an her şeyi yapabilir 'Afrodit', asla tahmin edilemez.

'Afrodit'in de tıpkı 'Diva' gibi kuralları vardır ancak burada önemli bir detay var, o da 'Afrodit'in aşırı derecede kestirilemez fikirleri. Her an her şeyi yapabilir 'Afrodit', asla tahmin edilemez.

'Diva' gibi kurallar var, çok güzel ama kestirilemezlik var. Tamamdır, ilk sezonda ikili arasındaki çatışma bu sezon da devam edecek, elde var bir. Ama yıllar önceki ilk sezonun aksine bu kez taraflar birbirine aşina.

Hatırlarsınız, ilk sezonda 'Afrodit'in bir yatak sahnesi vardı. Bakın, 'sahne' diyorum çünkü gerçek olamayacak kadar komik bir andı. 'Afrodit' hastaydı ve 'Diva' onun numara yaptığını kesinkes düşünmüştü.

Hatırlarsınız, ilk sezonda 'Afrodit'in bir yatak sahnesi vardı. Bakın, 'sahne' diyorum çünkü gerçek olamayacak kadar komik bir andı. 'Afrodit' hastaydı ve 'Diva' onun numara yaptığını kesinkes düşünmüştü.

İkilinin çatışmasında ortada kalan isim elbette yeryüzündeki en uzlaşmacı karakterlerden biri olan 'Sofiya' yani Safiye Soyman'dı. 'Sofiya'mız, milli bacımız Seda Sayan'ın fotoğraflarının altına yaptığı aşşşırı onaylar haldeki duruşunu 'Dünya Güzellerim'de dünya ahiret dosta düşmana sergilemişti. Safiye Soyman kriz yaratmazdı belki ama aşırı uysal ve iyimser tavırları sayesinde bir krizi yönetmekte pek de başarılı olamazdı. Haliyle zıtlaşan iki karakter bu çok iyimseer karakter karşısında daha da çok zıtlaşırdı.

3 önemli karakterimize teorik olarak değindikten sonra bu yıl bizi bekleyen önemli bir krizi hatırlatmanın, vurgulamanın zamanı geldi. Arkadaşlar, hazır mısınız bilmiyorum ama Seray Sever gibi bir doğal kaos unsuru ekleniyor programa! 'Her an her şey olabilir' demek oluyor bu...

3 önemli karakterimize teorik olarak değindikten sonra bu yıl bizi bekleyen önemli bir krizi hatırlatmanın, vurgulamanın zamanı geldi. Arkadaşlar, hazır mısınız bilmiyorum ama Seray Sever gibi bir doğal kaos unsuru ekleniyor programa! 'Her an her şey olabilir' demek oluyor bu...

Tabiat kuralı gereği Burcu Esmersoy'un aksine Seray Sever varlığını daha çok ortaya koyacak ama sadece bu da değil, kaoslarda da diğer isimlerden rol çalacak gibi duruyor. Seray Sever, çeşitli moda programlarındaki jüri görevlerinde ne kadar dişli bir tartışmacı olduğunu bizlere kanıtlamıştı.

Seray Sever'in programa dahil oluşu fragmanda 'Diva'nın ona 'Kız dadı' diye seslenmesiyle duyuruldu ve bu an gerçekten komikti. Ama aslında ortada bir problem vardı.

Seray Sever'in programa dahil oluşu fragmanda 'Diva'nın ona 'Kız dadı' diye seslenmesiyle duyuruldu ve bu an gerçekten komikti. Ama aslında ortada bir problem vardı.
twitter.com

Komik olan şey, Seray Sever'in o meşhur 'Dadı' dizisindeki dadı karakteri olmamasıydı. 2000'ler klasiği 'Dadı' dizisindeki başrol elbette Gülben Ergen'indi. Hatta Seray Sever öylesine bir dadı değildi ki, Kenan Işık'ın canlandırdığı karakterin dadıya gösterdiği ilgi karşısında deliriyordu. Bu can alıcı detay elbette sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

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İlk sezonda Burcu Esmersoy'un aşırı fonksiyonsuzluğundan sonra Seray Sever tatlı bir heyecan yarattı.

İlk sezonda Burcu Esmersoy'un aşırı fonksiyonsuzluğundan sonra Seray Sever tatlı bir heyecan yarattı.
twitter.com

Seray Sever'in programa daha büyük bir dinamizm katacağı düşünülüyor. Seray Sever'in en az Banu Alkan, en çok da hem Banu Alkan hem de Bülent Ersoy'la çatışma ihtimali 2'nin 1'den büyük olma hali kadar büyük!

Seray Sever'in dominant bir karaktere sahip olması yüzünden kaosun çıkış kaynağının 'haklılık/haksızlık' gibi bir tema üzerinden dönmesi oldukça olası.

Seray Sever'in dominant bir karaktere sahip olması yüzünden kaosun çıkış kaynağının 'haklılık/haksızlık' gibi bir tema üzerinden dönmesi oldukça olası.

Elbette bavuluna İngilizce sözlük ekleyen Safiye Soyman üzerinden 'güzel ama İngiliççe' bir konu üzerinden dilsel bir sıkıntı da büyüyüp büyüyüp kocamanlaşabilir.

Ama elimizi vicdanımıza, parmağımızı yanağımıza koyalım ve söyleyelim: Bu programa bir Seda Sayan aşırı yakışmaz mı?

Ama elimizi vicdanımıza, parmağımızı yanağımıza koyalım ve söyleyelim: Bu programa bir Seda Sayan aşırı yakışmaz mı?

Instagram'daki ofis mizahı videolarında 'Elimi verdim, kolumu alamıyorum ya! 'Bunu da mı ben yapacağım?' diyorum, 'Bunu da sen yapacaksın' diyorlar' demeciyle sıklıkla karşımıza çıkan Seda Sayan bu programa çoook yakışırdı, çok!

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