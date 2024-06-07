Dünya Güzellerim Tatilde'nin 2. Sezonunda Çıkması Kuvvetle Muhtemel Kaoslar
Dünya Güzellerim Tatilde'nin 2. Sezonunda Çıkması Kuvvetle Muhtemel Kaoslar
Tam 7 (yazıyla yedi) yıl önce bir sabah gözlerimizi açtık ve Diva'sından Sofiya'sı ve Afrodit'ine, 'Dünya Güzellerim'i ekran başında bir arada bulduk. Düşünsenize, bir ortamda aynı anda hem Bülent Ersoy hem Banu Alkan hem de Safiye Soyman olacak ve herhangi bir kaos yaşanmayacak. Arkadaşlar teknik olarak mümkün değil bu. Kaos onların bir araya gelmeleriyle birlikte 'default' olarak yükleniyor zaten. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek bu 3'lüye bu kez Burcu Esmersoy değil, çok daha heyecan verici bir isim geliyor. Seray Sever'li 'Dünya Güzellerim' mevcut kaos yükünü de bir hayli yükseğe çıkartıyor. Gelin birazcık fiskos yapıp olası kaos senaryolarını gözden geçirelim.
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Bu üçlü çok güçlü! Sebebi ise bugüne kadar kendi markalarına yaptıkları yatırımları, egoları ve kırmızı çizgileri. Karakterlerini 3 kilometre öteden bile çözebilirsiniz bu üçlünün.
'Afrodit'in de tıpkı 'Diva' gibi kuralları vardır ancak burada önemli bir detay var, o da 'Afrodit'in aşırı derecede kestirilemez fikirleri. Her an her şeyi yapabilir 'Afrodit', asla tahmin edilemez.
Hatırlarsınız, ilk sezonda 'Afrodit'in bir yatak sahnesi vardı. Bakın, 'sahne' diyorum çünkü gerçek olamayacak kadar komik bir andı. 'Afrodit' hastaydı ve 'Diva' onun numara yaptığını kesinkes düşünmüştü.
3 önemli karakterimize teorik olarak değindikten sonra bu yıl bizi bekleyen önemli bir krizi hatırlatmanın, vurgulamanın zamanı geldi. Arkadaşlar, hazır mısınız bilmiyorum ama Seray Sever gibi bir doğal kaos unsuru ekleniyor programa! 'Her an her şey olabilir' demek oluyor bu...
Seray Sever'in programa dahil oluşu fragmanda 'Diva'nın ona 'Kız dadı' diye seslenmesiyle duyuruldu ve bu an gerçekten komikti. Ama aslında ortada bir problem vardı.
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İlk sezonda Burcu Esmersoy'un aşırı fonksiyonsuzluğundan sonra Seray Sever tatlı bir heyecan yarattı.
Seray Sever'in dominant bir karaktere sahip olması yüzünden kaosun çıkış kaynağının 'haklılık/haksızlık' gibi bir tema üzerinden dönmesi oldukça olası.
Ama elimizi vicdanımıza, parmağımızı yanağımıza koyalım ve söyleyelim: Bu programa bir Seda Sayan aşırı yakışmaz mı?
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