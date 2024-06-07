Pop'çular Pişti Oldu! Gülşen, Demet Akalın ve Ece Seçkin'in Yeni Şarkıları 2.1 Milyon'da Takılı Kaldı

Yaz mevsimi Serdar Ortaç'ın yeni şarkılarıyla açılmayalı artık yıllar oldu. 2000'li yılların ortalarındaki 'Serdar Ortaç yeni şarkı çıkardıysa demek ki yaz mevsimi geldi' klişesi artık pek de geçerli değil. Pop müziğin kraliçeleri ise üretimlerine her daim tam gaz devam ediyor. Önce Ece Seçkin, devamında Gülşen ve Demet Akalın'ın teker teker paylaştıkları yeni şarkılar sevenlerinde heyecan yarattı. Ancak görünen o ki bu heyecan pek de rakamlara yansımadı. Pop kraliçelerinin niceliksel açıdan beklentilerin bir tık aşağısında kalan yeni şarkıları bir de üzerine aynı rakamda pişti olunca durum enteresan bir hal almaya başladı.