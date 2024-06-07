Pop'çular Pişti Oldu! Gülşen, Demet Akalın ve Ece Seçkin'in Yeni Şarkıları 2.1 Milyon'da Takılı Kaldı
Pop'çular Pişti Oldu! Gülşen, Demet Akalın ve Ece Seçkin'in Yeni Şarkıları 2.1 Milyon'da Takılı Kaldı
Yaz mevsimi Serdar Ortaç'ın yeni şarkılarıyla açılmayalı artık yıllar oldu. 2000'li yılların ortalarındaki 'Serdar Ortaç yeni şarkı çıkardıysa demek ki yaz mevsimi geldi' klişesi artık pek de geçerli değil. Pop müziğin kraliçeleri ise üretimlerine her daim tam gaz devam ediyor. Önce Ece Seçkin, devamında Gülşen ve Demet Akalın'ın teker teker paylaştıkları yeni şarkılar sevenlerinde heyecan yarattı. Ancak görünen o ki bu heyecan pek de rakamlara yansımadı. Pop kraliçelerinin niceliksel açıdan beklentilerin bir tık aşağısında kalan yeni şarkıları bir de üzerine aynı rakamda pişti olunca durum enteresan bir hal almaya başladı.
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Pop'çularda yaz dönemini başlatan ilk isim Ece Seçkin olmuştu. Yeni albümü öncesinde bir single'la başlangıcı yapan Ece Seçkin, farklı imajıyla da çok konuşulmuştu.
Jess Molho ile sunduğu programda yaptığı açıklamalarla bir kez daha sempatimizi kazanan Demet Akalın ya da kısaca Demo'muz da 2024 yazına yeni şarkılarla giren pop'çularımızdandı. Güney Kore'nin K-Pop'una göndermede yapan 'D-Pop'unun öne çıkan şarkılarından 'Dön Gece Olmadan'la tatlı bir 2000'ler ortaları havası estirmişti.
Albüm çıkartmayı unutan Gülşen, olaylı 'Lolipop' dönemini en sonunda 'Bal'la kapatmıştı geçtiğimiz günlerde. İlgi çeken tanıtım videosundan hemen sonra müzikseverlerle buluşan 'Bal' sadece sıkı Gülşen takipçilerini de pop müzikten vazgeçemeyen herkesi heyecanlandırmıştı.
Bu savaşı Hande mi Yener?
Hande'nin videosu artık bizimdir canlar
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Sanılanın aksine elleri havaya kaldırmayan Yener, radyo dostu bir şarkıyla yoluna devam ediyor. 2000'ler başlarından bir 'Armağan' bir 'Acı Veriyor' seviyorsanız 'Ben Senin Delinim'i de seversiniz.
Sosyal medyadaki tepkiler ise şu şekilde:
Özlenen Hande geri döndü mü yoksa hâlâ yolda mı?
Kusmak yok Rocky!
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