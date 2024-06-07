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Pop'çular Pişti Oldu! Gülşen, Demet Akalın ve Ece Seçkin'in Yeni Şarkıları 2.1 Milyon'da Takılı Kaldı

Pop'çular Pişti Oldu! Gülşen, Demet Akalın ve Ece Seçkin'in Yeni Şarkıları 2.1 Milyon'da Takılı Kaldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 12:05

Yaz mevsimi Serdar Ortaç'ın yeni şarkılarıyla açılmayalı artık yıllar oldu. 2000'li yılların ortalarındaki 'Serdar Ortaç yeni şarkı çıkardıysa demek ki yaz mevsimi geldi' klişesi artık pek de geçerli değil. Pop müziğin kraliçeleri ise üretimlerine her daim tam gaz devam ediyor. Önce Ece Seçkin, devamında Gülşen ve Demet Akalın'ın teker teker paylaştıkları yeni şarkılar sevenlerinde heyecan yarattı. Ancak görünen o ki bu heyecan pek de rakamlara yansımadı. Pop kraliçelerinin niceliksel açıdan beklentilerin bir tık aşağısında kalan yeni şarkıları bir de üzerine aynı rakamda pişti olunca durum enteresan bir hal almaya başladı.

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Pop'çularda yaz dönemini başlatan ilk isim Ece Seçkin olmuştu. Yeni albümü öncesinde bir single'la başlangıcı yapan Ece Seçkin, farklı imajıyla da çok konuşulmuştu.

Pop'çularda yaz dönemini başlatan ilk isim Ece Seçkin olmuştu. Yeni albümü öncesinde bir single'la başlangıcı yapan Ece Seçkin, farklı imajıyla da çok konuşulmuştu.

Sözü ve müziği Onurr'a ait olan 'Lambalar' adlı şarkının aranjör koltuğunda oturan isim ise Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'dan başkası değildi. 'Lambalar' her ne kadar ilgi çekici bir şarkı olsa da Youtube'da 1 ay içinde 2.1 milyonun üzerine henüz çıkmayı başaramadı.

Jess Molho ile sunduğu programda yaptığı açıklamalarla bir kez daha sempatimizi kazanan Demet Akalın ya da kısaca Demo'muz da 2024 yazına yeni şarkılarla giren pop'çularımızdandı. Güney Kore'nin K-Pop'una göndermede yapan 'D-Pop'unun öne çıkan şarkılarından 'Dön Gece Olmadan'la tatlı bir 2000'ler ortaları havası estirmişti.

Jess Molho ile sunduğu programda yaptığı açıklamalarla bir kez daha sempatimizi kazanan Demet Akalın ya da kısaca Demo'muz da 2024 yazına yeni şarkılarla giren pop'çularımızdandı. Güney Kore'nin K-Pop'una göndermede yapan 'D-Pop'unun öne çıkan şarkılarından 'Dön Gece Olmadan'la tatlı bir 2000'ler ortaları havası estirmişti.

Sözleri 'Kanunlar Gibi' pop'çumuz Derya Uluğ, müziği Emrah Karakuyu'ya ait olan 'Dön Gece Olmadan'ın düzenlemesi de Asil Gök'e aitti. Son dönemde bir 'Giderli Şarkılar', bir 'Affedersin', bir 'Mucize' ya da efendime söyleyeyim 'Bebek' çıkarmaktan uzak bir profil sergileyen Demet Akalın, her ne kadar eli yüzü düzgün bir şarkıya imza atsa da o da 3 haftadır 2.1 milyon'da takılı kalan isimlerden biriydi.

Albüm çıkartmayı unutan Gülşen, olaylı 'Lolipop' dönemini en sonunda 'Bal'la kapatmıştı geçtiğimiz günlerde. İlgi çeken tanıtım videosundan hemen sonra müzikseverlerle buluşan 'Bal' sadece sıkı Gülşen takipçilerini de pop müzikten vazgeçemeyen herkesi heyecanlandırmıştı.

Albüm çıkartmayı unutan Gülşen, olaylı 'Lolipop' dönemini en sonunda 'Bal'la kapatmıştı geçtiğimiz günlerde. İlgi çeken tanıtım videosundan hemen sonra müzikseverlerle buluşan 'Bal' sadece sıkı Gülşen takipçilerini de pop müzikten vazgeçemeyen herkesi heyecanlandırmıştı.

Havalı ve orijinal video klibiyle büyük bir ilgi görmesi beklenen 'Bal', Ece Seçkin ve Demet Akalın'a göre bir tık daha yeni yayınlanması sebebiyle diğer şarkıların önüne geçebilir önümüzdeki günlerde. 2 hafta önce yayınlanan 'Bal', kardeşlik payını devam ettiriyor ve 2.1 milyon'luk piştiyle okeyde üçüncümüz oluyor.

Bu savaşı Hande mi Yener?

Bu savaşı Hande mi Yener?

Türkçe pop'un kraliçeleri yeni projelerini peş peşe yayınlar da Hande Yener geride kalır mı, kalmaz. Hande gerçekten soyadı gibi bu savaşın sonunda 'Yener' mi bilinmez ama merakla beklenen 'Ben Senin Delinim' an itibarıyla yayınlandı bile.

Hande'nin videosu artık bizimdir canlar

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Sanılanın aksine elleri havaya kaldırmayan Yener, radyo dostu bir şarkıyla yoluna devam ediyor. 2000'ler başlarından bir 'Armağan' bir 'Acı Veriyor' seviyorsanız 'Ben Senin Delinim'i de seversiniz.

Sanılanın aksine elleri havaya kaldırmayan Yener, radyo dostu bir şarkıyla yoluna devam ediyor. 2000'ler başlarından bir 'Armağan' bir 'Acı Veriyor' seviyorsanız 'Ben Senin Delinim'i de seversiniz.

Ama şarkı yaza ne kadar uygun, orası biraz soru işareti.

Sosyal medyadaki tepkiler ise şu şekilde:

Sosyal medyadaki tepkiler ise şu şekilde:
twitter.com

Özlenen Hande geri döndü mü yoksa hâlâ yolda mı?

Özlenen Hande geri döndü mü yoksa hâlâ yolda mı?
twitter.com

Kusmak yok Rocky!

Kusmak yok Rocky!
twitter.com

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