Murat Boz'un Konserindeki Dansı ve El Hareketleri Uygunsuz Bulununca "Olmasaymış Keşke" Tepkileri Yükseldi!
Murat Boz'un Konserindeki Dansı ve El Hareketleri Uygunsuz Bulununca "Olmasaymış Keşke" Tepkileri Yükseldi!
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Yıllar önce başladığı kariyerinde hala zirvedeki isimlerden biri olsa da aşk hayatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz Murat Boz şu sıralar kendini müziğe adamış durumda.
Samimi tavırları, şarkıları, bir de bunlara eklenen karizması olunca Murat Boz günümüzün sevilen isimlerinden biri olmaya tam gaz devam ediyor.
Konserlerinde hem danslarıyla hem şarkılarıyla sevenlerine keyifli vakit yaşatmayı başaran ünlü ismin sahnedeki halleri de ortalığı yıkıp geçmeye yetiyor...
Geçtiğimiz hafta Almanya izleyicisiyle buluşan Murat Boz, bu sefer danslarıyla ve el hareketleriyle tepki çekti... Kimileri tarafından uygunsuz bulunan o hareketlere yorum yağdı.
İşte o anlar 👇
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