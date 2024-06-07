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Murat Boz'un Konserindeki Dansı ve El Hareketleri Uygunsuz Bulununca "Olmasaymış Keşke" Tepkileri Yükseldi!

Murat Boz'un Konserindeki Dansı ve El Hareketleri Uygunsuz Bulununca "Olmasaymış Keşke" Tepkileri Yükseldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 10:51

Geçtiğimiz gün Almanya'da dinleyicisiyle buluşan Murat Boz'un dans hareketleri gündem oldu!

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Yıllar önce başladığı kariyerinde hala zirvedeki isimlerden biri olsa da aşk hayatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz Murat Boz şu sıralar kendini müziğe adamış durumda.

Yıllar önce başladığı kariyerinde hala zirvedeki isimlerden biri olsa da aşk hayatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz Murat Boz şu sıralar kendini müziğe adamış durumda.

Samimi tavırları, şarkıları, bir de bunlara eklenen karizması olunca Murat Boz günümüzün sevilen isimlerinden biri olmaya tam gaz devam ediyor.

Samimi tavırları, şarkıları, bir de bunlara eklenen karizması olunca Murat Boz günümüzün sevilen isimlerinden biri olmaya tam gaz devam ediyor.

Konserlerinde hem danslarıyla hem şarkılarıyla sevenlerine keyifli vakit yaşatmayı başaran ünlü ismin sahnedeki halleri de ortalığı yıkıp geçmeye yetiyor...

Konserlerinde hem danslarıyla hem şarkılarıyla sevenlerine keyifli vakit yaşatmayı başaran ünlü ismin sahnedeki halleri de ortalığı yıkıp geçmeye yetiyor...

Geçtiğimiz hafta Almanya izleyicisiyle buluşan Murat Boz, bu sefer danslarıyla ve el hareketleriyle tepki çekti... Kimileri tarafından uygunsuz bulunan o hareketlere yorum yağdı.

Geçtiğimiz hafta Almanya izleyicisiyle buluşan Murat Boz, bu sefer danslarıyla ve el hareketleriyle tepki çekti... Kimileri tarafından uygunsuz bulunan o hareketlere yorum yağdı.

İşte o anlar 👇

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