Danla Bilic'e Olan Aşkını Şarkılara Döken Çakal Ayrılıktan Sonra Durumu Bir Anda Kafiyeye Bağladı
Danla Bilic'e Olan Aşkını Şarkılara Döken Çakal Ayrılıktan Sonra Durumu Bir Anda Kafiyeye Bağladı
'Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın' şarkı sözleriyle aşkı Danla Bilic'e serenat yaptığı düşünülen Çakal biten ilişkisi ardından olayı bambaşka bir yere götürdü.
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Gündemi yaşadıkları aşkla resmen sarsan Danla Bilic ve kendisinden yaşça küçük rapçi sevgilisi Çakal hiç beklemediğimiz anda tüm gözleri üzerine çekmişti.
Önce paylaşımlarıyla sonra sosyal medya hesaplarında gözler önüne serdikleri aşklarıyla herkesi şoke eden çiftimizin ayrılık haberi ise çok geçmeden gelmişti.
Ayrılık nedeni sorulan Çakal'ın "heyecan bitmiş olabilir" açıklaması ise kimilerini güldürmüş, kimilerini ise şaşırtmamıştı.
Müzik sektörüne "Damlarsın" şarkısıyla dönen Çakal'ın "Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın" sözleri ise akıllara anında Danla Bilic'i getirmişti.
Katıldığı bir programda şarkı sözleri sorulunca "Yani mutlaka söyleniyor bunlar. Kafiye olsun diye yapıldı aslında ama öyle söyleniyorsa, öyle hissedildiyse, hissedilmeye devam edilebilir." ifadelerini kullanan Çakal'ın romantizmi anında söndü!
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